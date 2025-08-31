B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Incendiu într-un bloc din Sibiu. Aproximativ 45 de persoane s-au evacuat

Incendiu într-un bloc din Sibiu. Aproximativ 45 de persoane s-au evacuat

Adrian Teampău
31 aug. 2025, 18:12
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un incendiu a izbucnit într-o spălătorie comună, dintr-un bloc de locuinţe situat pe strada Henri Coandă din Sibiu. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje de stingere.

Pompierii din cadrul ISU Sibiu intervin de urgenţă pe strada Henri Coandă din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu la o spălătorie comună dintr-un bloc de locuinţe. Au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, potrivit informațiilor furnizate de ISU Sibiu.

Din primele informații, nu există victime. Astfel, s-au autoevacuat din bloc aproximativ 45 de persoane. În urma intervenţiei, Strada Henri Coandă este blocată, a precizat IPJ Sibiu.

„La fața locului pompierii sunt mobilizați cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Din primele date, s-au autoevacuat din bloc aproximativ 45 de persoane. Până în acest moment nu sunt identificate victime. Se lucrează pentru localizarea și stingerea incendiului. Misiunea este în desfășurare, revin cu date”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, citată de presa locală.

În prezent, se intervine pentru localizarea şi stingerea incendiului, misiunea fiind în desfăşurare.

