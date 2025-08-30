România, cuprinsă de incendii de vegetație. Zeci de hectare, făcute scrum în mai multe județe

Val de incendii de vegetație în mai multe județe ale României. Unul dintre cele mai grave a avut loc în județul Vaslui, unde 50 de hectare de teren au fost cuprinse de flăcări, pompierii luptând peste 10 ore pentru a stinge focul. Probleme majore au fost și pe Centura Capitalei, unde traficul a fost blocat temporar, după ce cinci hectare au ars în localitatea Glina, notează .

Cuprins:

Unde au izbucnit cele mai grave incendii

Cel mai mare incendiu a fost înregistrat în județul Vaslui, unde peste 50 de hectare de vegetație uscată au ars. Zeci de pompieri au intervenit timp de mai bine de 10 ore pentru a împiedica extinderea flăcărilor. Probleme majore au fost și pe Centura Capitalei: traficul rutier a fost oprit temporar, după ce cinci hectare au fost mistuite în localitatea Glina, județul Ilfov.

Cum au intervenit pompierii și cât au durat acțiunile de stingere

În județul Galați, echipele de salvatori au fost suplimentate după ce vântul puternic a favorizat extinderea incendiului. În Hunedoara, pompierii s-au luptat cinci ore cu flăcările în localitatea Brădăţel, unde 10 hectare de vegetație, patru anexe și o bucătărie de vară au fost distruse. În Dolj, 3000 de metri pătrați de vegetație și o anexă au ars complet, iar o persoană a suferit un atac de panică.

Impactul asupra traficului și locuitorilor

Pe lângă blocajele de trafic din Ilfov, fumul dens a afectat și circulația rutieră în Caraș-Severin, pe Drumul Național 68, ce leagă Caransebeș de Hațeg. În plus, incendiile au pus în pericol mai multe gospodării, iar un localnic din Dolj a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Situația pe județe