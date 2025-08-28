B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incendiu în centrul Bucureștiului. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert

Incendiu în centrul Bucureștiului. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert

Adrian Teampău
28 aug. 2025, 14:13
Incendiu în centrul Bucureștiului. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert
Pompieri Sursa foto. ISU Vrancea

Incendiu pe Calea Victoriei, în centrul municipiului București. Flăcările au cuprins fostul restaurant Mărul de Aur, iar pompierii intervin cu mai multe echipaje. Autoitățile au emis un mesaj RO-Alert.

Un incendiu a izbucnit în această după-amiază la fostul restaurant Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Din cauza intervenției pompierilor, circulația rutieră a fost îngreunată în zonă. Martorii spun că focul se manifestă cu degajări mari de fum care pot fi observate de la distanță.

În acest context, autoritățile au emis un mesaj de avertizare prin aplicația RO-Alert pentru bucureștenii aflați în zona centrală. Aceștia au fost informați că incendiul se manifestă cu mari degajări de fum și sunt rugați să evite zona pentru a le permite pompierilor să intervină la fața locului.

Restauratul Mărul de Aur este poziționat pe Calea Victoriei la numărul 163. Pompierii se află deja la fața locului și încearcă să stingă incendiu.

La acest moment, autoritățile nu cunosc circumstanțele în care a izbucnit incendiu, cauzele urmând să fie stabilite, după ce focul va fi stins, de către oamenii legii, în baza unei anchete desfășurate la fața locului.

De menționat că nu este prima oară când restaurantul a luat foc. Un alt incendiu s-a produs la finalul anului trecut, în data de 7 decembrie 2024.

incendiul Mărul de Aur Sursa foto. Facebook/ Ionita Cristian Marian

Incendiu în complexul Dragonul Roșu

Un incendiu de proporții a izbucnit la Complexul Comercial Dragonul Roșu din București, afectând o hală de depozitare pe structură metalică, care s-a prăbușit parțial.

Pompierii au anunțat că incendiul a afectat o suprafață de aproximativ2.000 de metri pătrați și s-a manifestat cu degajări mari de fum și există riscul extinderii în zonele alăturate. Pentru a sprijini intervenția, au fost trimise 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială cu roboți, echipaje CBRN și două ambulanțe SMURD, potrivit unei comunicat transmis de ISU București – Ilfov.

De asemenea, locuitorii din apropiere au primit un mesaj de alertă prin sistemul RoAlert, care menționează că „nu există locuințe în zona afectată de incendiu, dar coloana de fum poate schimba direcția din cauza vântului”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O femeie a fost înjunghiată de bărbatul cu care avusese o relaţie extraconjugală. Individul, supărat că femeia îl părăsise
Eveniment
O femeie a fost înjunghiată de bărbatul cu care avusese o relaţie extraconjugală. Individul, supărat că femeia îl părăsise
Mitul „prețului mare”: Când asigurarea privată devine mai ieftină decât mersul direct la privat
Eveniment
Mitul „prețului mare”: Când asigurarea privată devine mai ieftină decât mersul direct la privat
Bărbat din Ialomița, decedat într-un incendiu. O țigară nestinsă i-a adus sfârșitul
Eveniment
Bărbat din Ialomița, decedat într-un incendiu. O țigară nestinsă i-a adus sfârșitul
Percheziții în casa unei femei care a furat portofelul unui bătrân. Iată ce au găsit polițiștii
Eveniment
Percheziții în casa unei femei care a furat portofelul unui bătrân. Iată ce au găsit polițiștii
O pacientă a fost jefuită în timp ce se afla pe masa de operație
Eveniment
O pacientă a fost jefuită în timp ce se afla pe masa de operație
Accident între un tren marfar și o autilitară. Trei persoane au ajuns la spital. Ce a transmis ISU
Eveniment
Accident între un tren marfar și o autilitară. Trei persoane au ajuns la spital. Ce a transmis ISU
Bărbat reținut, după ce a ucis un câine. Ce au transmis reprezentanții poliției
Eveniment
Bărbat reținut, după ce a ucis un câine. Ce au transmis reprezentanții poliției
Bătută cu bestialitate, din cauza sforăitului. În ce stare a ajuns o femeie, după ce soțul a lovit-o în somn
Eveniment
Bătută cu bestialitate, din cauza sforăitului. În ce stare a ajuns o femeie, după ce soțul a lovit-o în somn
Rețetă de zacuscă de vinete. Sfaturi pentru o păstrare eficientă
Eveniment
Rețetă de zacuscă de vinete. Sfaturi pentru o păstrare eficientă
Pasagerii, victime colaterale ale disputelor dintre CFR SA și CFR Călători. Zeci de trenuri anulate din cauza datoriior la Tariful de Utilizare a Infrastructurii
Eveniment
Pasagerii, victime colaterale ale disputelor dintre CFR SA și CFR Călători. Zeci de trenuri anulate din cauza datoriior la Tariful de Utilizare a Infrastructurii
Ultima oră
15:03 - Familia Iohannis bună de plată. Fostul președinte obligat să predea casa din Sibiu și sumele datorate ANAF
14:58 - Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
14:54 - O femeie a fost înjunghiată de bărbatul cu care avusese o relaţie extraconjugală. Individul, supărat că femeia îl părăsise
14:41 - Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București
14:28 - Ursula von der Leyen ajunge în România pentru a discuta despre securitatea și apărarea Europei. Ce a transmis reprezentanța Comisiei Europene la București
14:16 - Ioana Tufaru, de urgență la spital: „Aveam dureri mari!”. Ce s-a întâmplat
14:04 - USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă: „Principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi”/„Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR”
13:58 - Sub cerul Capitalei: cum respiră Bucureștiul și unde să locuim
13:32 - Irina Fodor: „Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea”. Ce a făcut prezentatoarea TV la Asia Express
13:32 - Politicienii au reacționat, după ce livratorul străin a fost agresat în plină stradă: „E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României”/„Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea”