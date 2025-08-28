Incendiu în centrul Bucureștiului. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert

Incendiu pe Calea Victoriei, în centrul municipiului București. Flăcările au cuprins fostul restaurant Mărul de Aur, iar pompierii intervin cu mai multe echipaje. Autoitățile au emis un mesaj RO-Alert.

Un i a izbucnit în această după-amiază la fostul restaurant Mărul de Aur de pe . Din cauza intervenției pompierilor, circulația rutieră a fost îngreunată în zonă. Martorii spun că focul se manifestă cu degajări mari de fum care pot fi observate de la distanță.

În acest context, autoritățile au emis un mesaj de avertizare prin aplicația RO-Alert pentru bucureștenii aflați în zona centrală. Aceștia au fost informați că incendiul se manifestă cu mari degajări de fum și sunt rugați să evite zona pentru a le permite să intervină la fața locului.

Restauratul Mărul de Aur este poziționat pe Calea Victoriei la numărul 163. Pompierii se află deja la fața locului și încearcă să stingă incendiu.

La acest moment, autoritățile nu cunosc circumstanțele în care a izbucnit incendiu, cauzele urmând să fie stabilite, după ce focul va fi stins, de către oamenii legii, în baza unei anchete desfășurate la fața locului.

De menționat că nu este prima oară când restaurantul a luat foc. Un alt incendiu s-a produs la finalul anului trecut, în data de 7 decembrie 2024.

Incendiu în complexul Dragonul Roșu

Un incendiu de proporții a izbucnit la Complexul Comercial Dragonul Roșu din București, afectând o hală de depozitare pe structură metalică, care s-a prăbușit parțial.

Pompierii au anunțat că incendiul a afectat o suprafață de aproximativ2.000 de metri pătrați și s-a manifestat cu degajări mari de fum și există riscul extinderii în zonele alăturate. Pentru a sprijini intervenția, au fost trimise 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială cu roboți, echipaje CBRN și două ambulanțe , potrivit unei comunicat transmis de ISU București – Ilfov.

De asemenea, locuitorii din apropiere au primit un mesaj de alertă prin sistemul RoAlert, care menționează că „nu există locuințe în zona afectată de incendiu, dar coloana de fum poate schimba direcția din cauza vântului”.