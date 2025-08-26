B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate

Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate

Elena Boruz
26 aug. 2025, 09:34
Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de luni spre marți, la o pensiune din Stațiunea Balneoclimaterică Sovata, de pe strada Trandafirilor. Pompieri militari și civili au intervenit la fața locului pentru stingerea flăcărilor și pentru ca acestea să nu se extindă la proprietățile învecinate.

Șapte persoane au fost evacuate de către echipajele speciale. De asemenea, pentru a ajuta la lichidarea focului, au intervenit și pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sovata și Sângeorgiu de Pădure și echipajul SMURD, iar în sprijin au fost solicitați și pompierii militari din cadrul Stației și Miercurea Nirajului.

Ce au transmis reprezentanții ISU Mureș

„Pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Sovata au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni cu două niveluri. Flăcările se manifestau generalizat pe aproximativ 150 mp la acoperiș. Din clădire au fost evacuate șapte persoane, din fericire fără a fi înregistrate victime (…). S-a acționat pentru localizarea incendiului și limitarea propagării flăcărilor, incendiul fiind stins în jurul orei 02:00, după mai bine de trei ore”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, locotenent Alexandra Călușeri, pentru agerpres.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Vremea în septembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm
Eveniment
Vremea în septembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm
Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile
Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
Eveniment
Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei
Eveniment
A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei
Cluj-Napoca a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august / Unde a nins în România (FOTO)
Eveniment
Cluj-Napoca a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august / Unde a nins în România (FOTO)
Tone de gunoaie aruncate la poalele Munților Apuseni. Localnicii: „Mai aruncăm și la apă, și la vale”. Ce spun autoritățile
Eveniment
Tone de gunoaie aruncate la poalele Munților Apuseni. Localnicii: „Mai aruncăm și la apă, și la vale”. Ce spun autoritățile
Ambulanță care transporta un bebeluș, lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Ambulanță care transporta un bebeluș, lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat
Viața în natură: cum te ferești de înțepăturile de albină? Greșeli de evitat
Eveniment
Viața în natură: cum te ferești de înțepăturile de albină? Greșeli de evitat
Ce este fenomenul meteo La Niña care lovește România în această toamnă
Eveniment
Ce este fenomenul meteo La Niña care lovește România în această toamnă
Tot mai mulți români aleg să călătorească la business class. Cât costă un astfel de bilet
Eveniment
Tot mai mulți români aleg să călătorească la business class. Cât costă un astfel de bilet
Ultima oră
10:28 - Vremea în septembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm
10:27 - Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
10:18 - Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile
10:05 - Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum
09:57 - Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
09:56 - Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
09:28 - Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
09:26 - Incendiu puternic în Hamburg. A provocat explozii în lanț
09:13 - A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei
08:57 - Stare de urgență sanitară în Botswana. Pacienții rămân fără medicamente esențiale