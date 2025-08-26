Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de luni spre marți, la o pensiune din Stațiunea Balneoclimaterică Sovata, de pe strada Trandafirilor. Pompieri militari și civili au intervenit la fața locului pentru stingerea și pentru ca acestea să nu se extindă la proprietățile învecinate.

Șapte persoane au fost evacuate de către echipajele speciale. De asemenea, pentru a ajuta la lichidarea au intervenit și pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sovata și Sângeorgiu de Pădure și echipajul SMURD, iar în sprijin au fost solicitați și pompierii militari din cadrul Stației și Miercurea Nirajului.

Ce au transmis reprezentanții ISU Mureș

„Pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Sovata au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni cu două niveluri. Flăcările se manifestau generalizat pe aproximativ 150 mp la acoperiș. Din clădire au fost evacuate șapte persoane, din fericire fără a fi înregistrate victime (…). S-a acționat pentru localizarea incendiului și limitarea propagării flăcărilor, incendiul fiind stins în jurul orei 02:00, după mai bine de trei ore”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, locotenent Alexandra Călușeri, pentru