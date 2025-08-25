B1 Inregistrari!
Incendiu puternic aproape de București. Un depozit de mase plastice a luat foc

Incendiu puternic aproape de București. Un depozit de mase plastice a luat foc

Adrian Teampău
25 aug. 2025, 08:52
Incendiu puternic aproape de București. Un depozit de mase plastice a luat foc
Sursa foto: pixabay / ShepherdMedia

Un depozit de mase plastice, amplasat într-o hală din localitatea Buftea, la marginea Capitalei, a luat foc. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a evita extinderea incendiului.

Cuprins:

  • Unde a fost declanșat incendiul
  • Precizările pompierilor despre focul din Buftea

Unde a fost declanșat incendiul

Pompierii intervin în această dimineață pentru a stinge un puternic incendiu care a izbucnit la o hală folosită pentru depozitarea maselor plastice, aflată în Buftea. Este vorba despre o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, conform informațiilor furnizate de autoritățile implicate în acest caz.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spaţiu de depozitare în localitate Buftea, suprafaţa afectată fiind de aproximativ 700 de metri pătraţi”, anunţă reprezentanţii ISU Bucureşti – Ilfov.

Precizările pompierilor despre incendiul din Buftea

Pompierii ilfoveni acţionează pentru localizarea incendiului şi pentru limitarea propagării la alte spaţii de depozitare. În acest sens, a fost realizat un dispozitiv de protecţie şi este decopertat acoperişul halei de depozitare.

Potrivit sursei citate, este vorba despre o construcţie pe structură de beton, fără etaj, folosită pentru ca spațiu de depozitare.

„Incendiul a fost localizat, fără a se extinde la vecinătăţi. Nu sunt persoane rănite”, precizează ISU.

