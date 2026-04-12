Un incendiu la Termocentrala Rovinari a izbucnit duminică dimineața la nivelul unor instalații tehnice. Echipele de intervenție au fost nevoite să oprească imediat singurul grup energetic care se afla în funcțiune.

Ce măsuri au fost luate după acest incendiu la Termocentrala Rovinari

Imediat ce au fost observate, grupul energetic 5 a fost scos din funcțiune pentru a preveni un dezastru.

Incidentul a mobilizat mai multe echipaje din cadrul ISU Gorj, care s-au luptat cu focul timp de aproximativ două ore.

Din fericire, salvatorii au reușit să localizeze incendiul înainte ca acesta să ajungă la alte utilaje ale centralei, iar autoritățile au confirmat că nicio persoană nu a fost rănită în urma evenimentului.

În timp ce pompierii asigurau zona, conducerea centralei a încercat să pună în mișcare grupul energetic 4, astfel încât producția de curent electric să nu fie complet întrerupt, scrie .

Deși intervenția a fost una de durată, pagubele par să nu afecteze activitatea unității pe termen lung. Instalațiile sunt verificate acum cu mare atenție de către ingineri.

Care sunt cauzele pentru incendiului

Momentan, experții nu au stabilit cu exactitate de la ce a pornit focul, însă o anchetă tehnică este deja în desfășurare la fața locului.

Specialiștii verifică toate echipamentele din zona afectată pentru a vedea dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau despre o uzură a instalațiilor care a dus la supraîncălzire.

Până la finalizarea cercetărilor, grupul 5 va rămâne indisponibil, fiind necesare evaluări amănunțite pentru ca repornirea să se poate face fără riscuri.

Reprezentanții autorităților și cei ai centralei colaborează pentru a identifica orice deficiență care ar fi putut provoca acest incident neplăcut în plină zi de sărbătoare.