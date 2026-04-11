Un copil în vârstă de 6 ani, care a ajuns cumva pe marginea unei ferestre, a fost salvat de poliţiştii rutieri ce fuseseră alertaţi de un trecător.

Copil salvat în ultimul moment

S-a întâmplat sâmbătă, în jurul orei 17:00, în Râmnicu Vâlcea. Apelul unui trecător a semnalat prezenţa unui copil pe pervazul unei ferestre situate la etajul I al unui bloc. Cel mai apropiat echipaj de la Poliția Rutieră a ajuns rapid la faţa locului.

„Ajunşi la adresă, poliţiştii au acţionat rapid şi coordonat: unul dintre aceştia a rămas în exterior, pregătit să intervină pentru prevenirea unei eventuale căderi, în timp ce colegul său a mers la uşa apartamentului pentru a alerta persoanele din interior. În urma intervenţiei prompte, situaţia a fost gestionată în siguranţă, copilul fiind îndepărtat de la pericol”, a transmis IPJ Vâlcea.

Polițiștii au aflat apoi că băiatul nu era singur în casă, dar tatăl său era în baie când copilul s-a urcat la pervaz.