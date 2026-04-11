Războiul dintre Steaua și FCSB a atins o nouă limită de jos, după un episod rușinos consumat în partida dintre Sepsi și CSA.
Sepsi a primit vizita celor de la CSA Steaua, în etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2.
La un moment dat, ultrașii din Peluza Sud Steaua, aflați în război cu patronul FCSB, au scandat minute în șir: „Mircea, ia-l și pe Gigi!”.
Asta în contextul în care, la începutul partidei, organizatorii meciului, cei ai Sepsi, l-au omagiat pe Mircea Lucescu.
Partida s-a terminat cu victoria lui Sepsi. Au marcat Mawa (’46) și Davordzie (’80), informează Golazo.
