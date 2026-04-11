Hotelurile și pensiunile de la munte sunt pustii anul acesta de Paște. Hotelierii n-au reușit să atragă turiștii nici măcar cu și spun că e cel mai slab sezon din câte îşi aduc aminte.

Pensiuni și hoteluri goale la munte

Sinaia nu a fost nicicând mai pustie decât de Paştele acesta, lucru confirmat și la recepțiile hotelurilor de cinci stele.

Reporter: Bună dimineaţa. Voiam să vă întreb dacă mai aveţi locuri disponibile.

Recepţioner: La hotel?

Reporter: Da, la Sinaia.

Recepţioner: Da, avem.

Reporter: Cam câte mai aveţi?

Recepţioner: Câte camere? Multe!

La pensiuni, e la fel.

„Nu e nimeni. Ne-a anulat”, a spus un administrator de pensiune, pentru

Ce spune un hotelier

Hotelierii spun că e cel mai slab sezon din câte îşi aduc aminte.

„Ca anul acesta, ca în 2026, eu nu știu în ultimii 25 de ani. E primul an atipic. Iniţial am avut o ofertă cu 999 lei de persoană, 3 nopți de cazare, mic dejun bufet, primirea tradițională în Noaptea de Înviere și o masă în ziua de Paște. Am făcut o reducere și acum vindem cu 749” a explicat Ciprian Stanciu, manager hotel.

Chiar și așa, din 27 de camere, doar jumătate sunt ocupate.