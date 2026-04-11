1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella au fost retrase de la vânzare. Autoritățile au intervenit de urgență pentru a opri produsele să ajungă la consumatori. Marfa provine de la firmele deținute de omul de afaceri Fănel Bogoș.

De unde provin cele 1,5 milioane de ouă infestate

Analizele de laborator au scos la iveală o situație gravă în două exploatații din județul Galați. În aceste locații aproximativ 60.000 de găini sunt infectate cu această bacterie.

Cu toate acestea, întreaga producție a fost transportată către o stație de sortare din Vaslui, care aparține aceluiași afacerist.

Situația a ridicat semne serioase de întrebare privind respectarea normelor de siguranță alimentară și funcționarea controalelor pe lanțul de distribuție.

Cum au intervenit autoritățile pentru a opri ouăle să ajungă la oameni

Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul au intervenit la timp și au decis reținerea întregii cantități de produse descoperite la stația din Vaslui.

Intervenția rapidă a autorităților au ajutat la stoparea loturile infestate să ajungă pe piață și, implicit, în consumul populației chiar înainte de sărbători.

Sechestrul a blocat imediat circuitul comercial al ouălor provenite din fermele cu probleme.

Cine va fi tras la răspundere pentru alerta sanitară

În prezent, autoritățile continuă cercetările în acest caz care scoate la iveală vulnerabilități grave în sistemul de monitorizare.

Se fac verificări amănunțite pentru a se stabili cum a fost posibil ca produse provenite din ferme infectate să fie colectate și transportate către depozite.

Anchetatorii vor să afle cine este responsabil de această neglijență, care putea să pună în pericol sănătatea sute de mii de oameni, scrie .