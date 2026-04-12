Un incendiu la o mănăstire din județul Vâlcea a izbucnit chiar în dimineață prima zilei de , la Mănăstirea Bistrița. Flăcările au cuprins acoperișul chiliilor pe o suprafață de 800 de metri pătrați.

UPDATE 11.15: O persoană a fost găsită moartă în urma incendiului, a anunțat ISU Vâlcea. Potrivit presei locale, este vorba despre o măicuță care se afla în chiliile care au fost cuprinse de flăcări.

Ce forțe au fost mobilizate pentru acest incendiu la o mănăstire

Pompierii din trei județe au fost trimiși de urgență la fața locului pentru a stinge flăcările. Echipele de intervenție folosesc numeroase autospeciale pentru a încerca să limiteze pagubele, și pentru a proteja restul complexului monahal de puterea focului.

„La fața locului au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere de la ISU Vâlcea, 3 de la ISU Gorj și 1 de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ”, a declarat

Reprezentantul pompierilor a explicat că salvatorii au găsit acoperișul clădirii cu etaj cuprins complet de flăcări.

În timp ce unii militari se luptă cu focul, alții au intrat în misiune pentru a verifica dacă există oameni blocați în interior și pentru a scoate de acolo o butelie GPL care ar putea exploda în orice clipă.

Cât de mare este pericolul provocat de flăcări

Focul s-a extins rapid până la acoperiș și există riscul ca întreaga clădire să fie distrusă complet. Militarii încearcă să creeze o barieră împotriva flăcărilor pentru ca acestea să nu ajungă și la chiliile din apropiere. Momentan, misiunea este în plină desfășurare, iar prioritatea pompierilor este să protejeze întreaga structură de 1.000 de metri pătrați.