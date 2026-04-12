Vremea 12 aprilie: Soare cu dinți în duminica de Paște.

Flavia Codreanu
12 apr. 2026, 11:45
Sursa: Pixabay
Vremea 12 aprilie aduce o creștere ușoară a valorilor termice, deși în majoritatea zonelor țării acestea se vor menține sub temperaturile specifice acestei perioade.

Cum va fi vremea 12 aprilie în întreaga țară

Potrivit Meteo, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, în special în zonele de est și sud-est, în timp ce în Carpații Orientali și Meridionali vor apărea precipitații mixte.

Temperaturile maxime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 17 grade în sudul Banatului, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de până la 60 km/h în sudul Banatului spre sfârșitul nopții.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la pragul de -6 grade în estul Transilvaniei, favorizând apariția brumei în nord și centru, în timp ce în regiunile sud-estice se va semnala izolat ceață.

Vremea în Capitală

În Capitală  se înregistrează valori mai mici decât cele obișnuite pentru această dată, temperatura maximă va atinge aproximativ 14…15 grade Celsius.

Cerul va fi variabil pe tot parcursul intervalului, însă meteorologii avertizează că pe timpul zilei vor mai fi condiții pentru ploi slabe și trecătoare.

Noaptea va rămâne destul de răcoroasă, cu o temperatură minimă cuprinsă între 3 și 5 grade, în timp ce vântul va sufla în general slab și moderat, fără să prezinte intensificări semnificative.

