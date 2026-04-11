Accidentele casnice sunt înmulțesc mai ales în preajma sărbătorilor. Două femei din Iași au ajuns la spital chiar în Sâmbăta Mare. Cele două victime au suferit răni grave în timp ce pregăteau .

Cum s-au produs accidentele casnice din Iași

Prima victimă este o femeie de 35 de ani care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu degetul arătător prins într-un blender.

Medicii au descoperit că lama aparatului a rămas blocată în mână. În urma prezentării la camera de gardă, s-a intervenit chirurgicală pentru extragerea obiectului străin.

În cel de-al doilea caz, o femeie de 50 de ani s-a dezechilibrat și a căzut peste aragazul aprins. Aceasta a suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe 5% din suprafața corpului.

Ce urmări grave au avut incidentele

Pe lângă arsurile provocate de flacără și lichidul fierbinte, femeia care a căzut peste aragaz s-a ales și cu un hematom epidural frontal în urma impactului, scrie .

Ambele paciente au rămas internate la Spitalul „Sf. Spiridon” pentru a primi îngrijiri de specialitate sub supravegherea medicilor.

Cadrele medicale au intervenit de urgență pentru a repara leziunile provocate de utilizarea neatentă a aparatelor electrocasnice în plină febră a pregătirilor.

De ce cresc accidentele în perioada sărbătorilor

Medicii avertizează că riscul de rănire crește mare în această perioadă din cauza activităților în gospodărie. Specialiștii recomandă prudență atunci când folosim aparate de tăiat sau surse de foc, deoarece oboseala și graba pot duce la tragedii.

Este esențial ca aparatele precum blenderele să fie utilizate cu grijă, iar atenția să nu scadă niciun moment în timpul procesului de gătire.