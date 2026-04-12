B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, mesaj pentru români în prima zi de Paște: „Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor”

Nicușor Dan, mesaj pentru români în prima zi de Paște: „Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor”

Flavia Codreanu
12 apr. 2026, 10:16
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
În prima zi de Paște, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe rețele de socializare prin care îndeamnă cetățeni la solidaritate.

Ce mesaj a transmis în prima zi de Paște Nicușor dan

Nicușor Dan a vorbit despre semnificația simbolică a Învierii, pe care o consideră o dovadă a puterii de a renaște.

„Hristos a Înviat! Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc – încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni”, a postat Nicușor Dan, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Care este îndemnul lui Nicușor Dan pentru români

În mesaj, președintele a recunoscut că în acest moment românii trec prin vremuri marcate de incertitudine, dar a oferit un mesaj de încurajare. El a cerut oamenilor să găsească puterea de a merge înainte și să prețuiască momentele alături de cei apropiați.

„Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate. Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul. Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”, a continuat mesajul.

Tags:
Ultima oră
