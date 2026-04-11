Flavia Codreanu
11 apr. 2026, 13:38
sură foto: towerjet.com

Lumina Sfântă ajunge în România în această seară, în jurul orei 18:30, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Lumina este adusă, nu oricum, ci cu o aeronavă de lux .

Cu ce aeronavă de lux Lumina Sfântă ajunge la București

Transportul este realizat cu un avion privat de tip Nextant 400XTi.  O aeronavă business modernizată, destinată zborurilor rapide și sigure.

Avionul are o viteză de croazieră de 780 km/h și un interior de lux cu finisaje din lemn de nuc și scaune din piele Wollsdorf.

Zborul este operat de superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu.

Cum va fi distribuită flacăra către credincioși

După aterizarea pe Otopeni, delegații eparhiilor vor prelua flacăra pentru a o transporta către protopopiate și parohii.

În jurul orei 19:00, Patriarhul Daniel va primi oficial Lumina la Catedrala Patriarhală din București. Această tradiție, este un simbol al sărbătorilor pascale și a fost instituită în țara noastră în anul 2009.

Care este planul de rezervă în contextul tensiunilor din Orient

Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, Patriarhia Română a pregătit un plan B, în cazul în care ar fi apărut probleme.

În situația în care zborul nu s-ar fi putut efectua, la Catedrala Patriarhală este păstrată o lumină aprinsă de anul trecut pentru a fi folosită la slujbă, scrie Știripesurse.

Patriarhia a explicat situația dificil în care se desfășoară transportul din acest an.

„Ținând cont de situația geopolitică actuală, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, a declarat BOR pentru presă.

Ce reprezintă miracolul care are loc anual la Ierusalim

Lumina Sfântă apare în fiecare an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30.

Potrivit tradiției, focul se aprinde în mod miraculos deasupra Sfântului Mormânt și, în primele minute, flacăra are proprietatea de a nu arde.

Patriarhul Ierusalimului este cel care împarte lumina credincioșilor după un ritual strict, desfășurat sub o supraveghere atentă.

