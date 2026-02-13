Incendiu puternic pe Bulevardul Constructorilor din București. Flăcările au cuprins un autovehicul, provocând moartea unei persoane. O altă victimă primește îngrijiri la fața locului.

Incendiu puternic în București

Cu puțin timp în urmă, a luat foc o mașină electrică pe din București, iar autoritățile intervin pentru stingerea care se extinde și la alte trei mașini. La fața locului pentru a interveni la acest incendiu puternic au fost trimise mai multe echipaje de , SMURD și poliție.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând şi alte 3 autovehicule din proximitate”, a transmis, vineri, ISU Bucureşşti-Ilfov.

Sunt 2 autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare si 2 echipaje SMURD.

Până la acest moment, au fost identificate două victime. Una dintre acestea a murit, iar cea de-a doua primește îngrijiri de la paramedici. Victima decedată are 51 de ani. Din mașina în flăcări a reușit să iasă un bărbat de 56 de ani. După evaluarea medicală de specialitate, bărbatul a fost transportat la Spitalul Bagdasar Arseni.

STB a anunțat blocarea a două linii

În contextul acestui incendiu puternic, STB a anunțat că liniile 162 și 163 sunt blocate pe Bulevardul Constructorilor, în stația Calea Crângași. Blocajul se manifestă pe ambele sensuri de deplasare. Compania a precizat că această situație este cauzată de un incident produs la o mașină electrică din zonă.

Călătorii trebuie să știe că s-au aplicat măsuri de deviere. STB a fost data la ora 13:24.

Precizările poliției despre acest incendiu puternic

Poliţia Capitalei a anunțat că la locul incendiului se află mai multe echipaje de pompieri, echipaje de prim-ajutor, precum şi poliţişti. Aceștia din urmă fac cercetări pentru a stabili cauzele care au dus la această catastrofă. De asemenea, în zonă sunt prezente echipaje ale Brigăzii Rutiere, pentru asigurarea măsurilor de siguranţă şi pentru fluidizarea traficului.

„Din primele verificări a reieşit faptul că incendiul ar fi izbucnit la un autoturism, flăcările extinzându-se ulterior la alte autovehicule aflate în proximitate. În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia”, a transmis Poliţia Capitalei.