B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul

Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul

Iulia Petcu
12 feb. 2026, 23:06
Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
Foto ilustrativ: Profimedia
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns la conflict între pompieri și polițiști
  2. Ce sancțiuni au fost aplicate ulterior
  3. Cum a reacționat administrația locală

Un incident neobișnuit a avut loc în comuna Drăgușeni, județul Galați, unde un conflict între pompieri voluntari și polițiști a izbucnit chiar în timpul unei intervenții. Cele două echipaje se deplasau către același incendiu, iar disputa a apărut pe traseu.

Cum s-a ajuns la conflict între pompieri și polițiști

Incidentul s-a produs în momentul în care autospeciala pompierilor voluntari și cea a poliției se îndreptau spre un incendiu semnalat prin apel la 112. Dispeceratul a decis trimiterea celui mai apropiat echipaj, aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Drăgușeni.

„Dispeceratul ISU Galați a redirecționat apelul către cel mai apropiat echipaj, către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitatea Drăgușeni”, a precizat lt. Rebeca Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Galați. Pe un drum îngust, în pantă, șoferul autospecialei de pompieri a observat în spate mașina de poliție, fără a putea însă opri imediat.

La capătul porțiunii dificile de drum, autospeciala poliției a depășit mașina pompierilor și a blocat deplasarea acesteia. Agentul a oprit echipajul de pompieri și a început verificările, deși ambele autospeciale se aflau în misiune.

”Dânsu’ mi-a comunicat că nu am oprit la semnalele luminoase – precizez că erau numai semnalele luminoase – și nu i-am acordat prioritate de trecere, dânsul deplasându-se la o intervenție”, a explicat pompierul voluntar Ionel Bejan. Din cauza opririi, pompierii au fost ținuți pe loc aproximativ 15 minute, timp în care incendiul a continuat, scrie Ziare.com.

Ce sancțiuni au fost aplicate ulterior

Focul a fost stins între timp de localnici, iar ulterior șoferul autospecialei de pompieri a fost chemat la postul de poliție. Acolo a aflat că permisul de conducere i-a fost suspendat pentru patru luni și că a primit o amendă de peste 3.000 de lei.

”Nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliție, respectiv obligația de a opri sau de a facilita trecerea acesteia și ar fi avut montate în partea superioară a autovehiculului două dispozitive cu lumini albastre și un dispozitiv sonor similare celor utilizate de poliție, jandarmerie sau ambulanță, fără a avea dreptul legal de a-l folosi”, a explicat comisar-șef Felicia Tudoran, purtătorul de cuvânt al IPJ Galați.

Cum a reacționat administrația locală

Primarul comunei Drăgușeni, Dumitru Vintilă, a solicitat clarificări oficiale de la ISU Galați. ”Ne-au trimis răspuns la adresă că, în timpul deplasării, avem voie să folosim semnalele acustice și luminoase, dacă sunt în dotarea mașinii”. Cazul urmează să fie analizat în instanță, după ce pompierul sancționat a depus contestație.

Tags:
Citește și...
Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
Eveniment
Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
Eveniment
Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
Eveniment
Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
Flagrant și arestări într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ce rol au avut firmele de curierat în anchetele DIICOT (FOTO)
Eveniment
Flagrant și arestări într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ce rol au avut firmele de curierat în anchetele DIICOT (FOTO)
Iubita lui Adrian Kreiner rămâne în arest pentru omor. Dezvăluiri neașteptate din dosar. Ce s-a aflat
Eveniment
Iubita lui Adrian Kreiner rămâne în arest pentru omor. Dezvăluiri neașteptate din dosar. Ce s-a aflat
Reacția lui Victor Rebengiuc, după ce a fost amenințat cu moartea: „Există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură”
Eveniment
Reacția lui Victor Rebengiuc, după ce a fost amenințat cu moartea: „Există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură”
Aer greu de respirat în județul Călărași, după noi depășiri alarmante. Ce arată măsurătorile recente privind hidrogenul sulfurat
Eveniment
Aer greu de respirat în județul Călărași, după noi depășiri alarmante. Ce arată măsurătorile recente privind hidrogenul sulfurat
Atenție, proprietari! Ce amendă uriașă riști dacă nu declari toate persoanele la întreținere
Eveniment
Atenție, proprietari! Ce amendă uriașă riști dacă nu declari toate persoanele la întreținere
Criză de personal în Spitalul Județean Brașov. Mai mulți medici au decis să demisioneze
Eveniment
Criză de personal în Spitalul Județean Brașov. Mai mulți medici au decis să demisioneze
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Eveniment
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Ultima oră
23:22 - Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
23:02 - Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
22:48 - Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
22:19 - Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
22:16 - Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
21:50 - Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
21:49 - Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
21:34 - Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
21:15 - Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune
21:11 - Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)