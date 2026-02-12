Un incident neobișnuit a avut loc în comuna Drăgușeni, județul Galați, unde un conflict între pompieri voluntari și polițiști a izbucnit chiar în timpul unei intervenții. Cele două echipaje se deplasau către același incendiu, iar disputa a apărut pe traseu.

Cum s-a ajuns la conflict între pompieri și polițiști

Incidentul s-a produs în momentul în care autospeciala pompierilor voluntari și cea a poliției se îndreptau spre un incendiu semnalat prin apel la 112. Dispeceratul a decis trimiterea celui mai apropiat echipaj, aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Drăgușeni.

„Dispeceratul ISU Galați a redirecționat apelul către cel mai apropiat echipaj, către Serviciul pentru Situații de Urgență din localitatea Drăgușeni”, a precizat lt. Rebeca Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Galați. Pe un drum îngust, în pantă, șoferul autospecialei de pompieri a observat în spate mașina de poliție, fără a putea însă opri imediat.

La capătul porțiunii dificile de drum, autospeciala poliției a depășit mașina pompierilor și a blocat deplasarea acesteia. Agentul a oprit echipajul de pompieri și a început verificările, deși ambele autospeciale se aflau în misiune.

”Dânsu’ mi-a comunicat că nu am oprit la semnalele luminoase – precizez că erau numai semnalele luminoase – și nu i-am acordat prioritate de trecere, dânsul deplasându-se la o intervenție”, a explicat pompierul voluntar Ionel Bejan. Din cauza opririi, pompierii au fost ținuți pe loc aproximativ 15 minute, timp în care incendiul a continuat, scrie Ziare.com.

Ce sancțiuni au fost aplicate ulterior

Focul a fost stins între timp de localnici, iar ulterior șoferul autospecialei de a fost chemat la postul de poliție. Acolo a aflat că permisul de conducere i-a fost suspendat pentru patru luni și că a primit o amendă de peste 3.000 de lei.

”Nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliție, respectiv obligația de a opri sau de a facilita trecerea acesteia și ar fi avut montate în partea superioară a autovehiculului două dispozitive cu lumini albastre și un dispozitiv sonor similare celor utilizate de poliție, jandarmerie sau ambulanță, fără a avea dreptul legal de a-l folosi”, a explicat comisar-șef Felicia Tudoran, purtătorul de cuvânt al IPJ Galați.

Cum a reacționat administrația locală

Primarul comunei Drăgușeni, Dumitru Vintilă, a solicitat clarificări oficiale de la . ”Ne-au trimis răspuns la adresă că, în timpul deplasării, avem voie să folosim semnalele acustice și luminoase, dacă sunt în dotarea mașinii”. Cazul urmează să fie analizat în instanță, după ce pompierul sancționat a depus contestație.