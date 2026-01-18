B1 Inregistrari!
Un primar s-a aruncat în apa înghețată pentru a-și salva câinele: „Mi-au dat lacrimile de frig și frică"

Un primar s-a aruncat în apa înghețată pentru a-și salva câinele: „Mi-au dat lacrimile de frig și frică”

Selen Osmanoglu
18 ian. 2026, 12:29
Un primar s-a aruncat în apa înghețată pentru a-și salva câinele: „Mi-au dat lacrimile de frig și frică”
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Betty a căzut în apa înghețată
  2. Salvarea periculoasă
  3. Un mesaj de precauție

Bruno Dal Molin, primarul comunei Modave din Belgia, a riscat viața pentru a-și salva teckelul Betty, căzut într-un iaz înghețat. Edilul povestește că decizia a fost impulsivă, dar că experiența l-a determinat să tragă un semnal de alarmă pentru toți: nu trebuie să te aventurezi pe gheață sub nicio formă.

Betty a căzut în apa înghețată

Totul s-a întâmplat după o zăpadă abundentă, când Bruno Dal Molin, împreună cu fiul său, fratele și copiii acestuia, au ieșit la plimbare pentru a lua săniile depozitate la părinții săi, în Villers-le-Temple. Teckelul său, Betty, care de obicei îl urmărește peste tot, a observat o rață și a pornit după ea pe iazul Thiers des Bacs.

„De aproximativ 60 de metri lungime, suprafața nu era înghețată în centru, pe o zonă de circa zece metri pătrați. Betty a căzut în apa înghețată și a rămas prinsă acolo”, a povestit primarul pentru publicația L’Avenir, citată de Adevărul.

Salvarea periculoasă

Pe marginea iazului, panica s-a instalat rapid. Bruno Dal Molin a încercat inițial să o ajute cu o barcă din plastic, găsită într-o cabană de pescuit. Dar situația s-a complicat rapid și edilul a decis să intre în apă:

„Dacă drumul dus a decurs fără mari dificultăți, întoarcerea a fost cu totul altceva. Gheața se închisese la loc, degetele îmi erau înghețate și înaintam din ce în ce mai greu. Fratele meu era pe punctul de a chema serviciile de urgență, dar știam că ar fi durat cel puțin 20 de minute până să ajungă. Ar fi fost prea mult. Mi-am adunat ultimele puteri pentru a parcurge ultimii metri. Nu aș fi fost capabil să mai fac încă zece. Odată ieșit din apă, tremuram de frig, plângeam, iar apropiații mei la fel**.”

Un mesaj de precauție

Edilul a decis să împărtășească experiența sa pentru a preveni accidentele:

„I-am anunțat și pe proprietarii iazului, pentru ca să nu se îngrijoreze văzând gheața spartă; nu voiam să creadă că o persoană s-a înecat”, spune primarul.

De asemenea, a atras atenția: „Nu vă aventurați niciodată pe gheață. În acel moment nu am stat pe gânduri. Din fericire, am o condiție fizică bună… Cu riscul de a mă repeta, nu vă aventurați niciodată pe gheață.”

Bruno Dal Molin povestește cu emoție că Betty l-a răsplătit cu loialitate, urmărindu-l peste tot chiar și la toaletă, iar experiența l-a învățat că adrenalina poate face oamenii să subestimeze pericolul.

