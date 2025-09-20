B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Incident la reședința fraților Tate. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi

Incident la reședința fraților Tate. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi

Adrian Teampău
20 sept. 2025, 23:57
Incident la reședința fraților Tate. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi
Frații Andrew și Tristan Tate Sursa foto: Hepta / Mediafax Foto / Mihai Pop/GMN
Cuprins
  1. Incident sesizat la poliție
  2. Cum prezintă frații Tate evenimentul
  3. Andrew și Tristan Tate trimiși în judecată

Incident la reședința fraților Tate din Voluntari. Un bărbat înarmat cu un pistol de tip air-soft, neletal, a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi. Poliția a intervenit și l-a reținut pe individ.

Incident sesizat la poliție

Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Tate. Un echipaj de poliție a fost trimis la fața locului și a constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani. Acesta avea asupra sa o armă neletală, un pistol de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în acest incident.

„La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 21.43, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi postat pe o reţea de socializare că se afla cu o armă în mână, în faţa unei locuinţe din Voluntari. Poliţişti au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persoana în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip air-soft”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost preluat în custodie de polițiști care fac verificări pentru a clarifica aspectele care au fost sesizate. În funcție de concluzii, autoritățile urmează să ia măsurile care se impun.

Cum prezintă frații Tate evenimentul

În contextul acestui incident, frații Tate au transmis un comunicat de presă în care au susținut că bărbatul ar fi fost înarmat cu o „armă de foc”. Acest lucru nu a fost confirmat, însă de poliție, așa cum se arată în comunicatul autorităților. Cei doi au pozat în victime, comunicatul vorbind despre „un asalt” cu „o armă de foc încărcată”.

„În această seară, în jurul orei locale 20:50, un bărbat înarmat cu o armă de foc încărcată a încercat să ia cu asalt reședința familiei Tate în timp ce transmitea în direct atacul pe PumpFun, o platformă populară de streaming cripto. În imaginile tulburătoare distribuite miilor de oameni, individul poate fi văzut atunci când flutură arma spre cameră și cum se plimbă în afara proprietății înainte de a încerca să se apropie de reședință” se arată în comunicatul celor doi.

Potrivit sursei citate, echipa de securitate a celor doi a blocat drumurile și l-au reținut pe intrus, „într-o operațiune rapidă și controlată”. Bărbatul ar fi fost dezarmat și imobilizat înainte ca cineva să fie rănit.

„Incidentul a fost filmat în timp real, creând panică în rândul oamenilor și reprezentând o amenințare directă pentru toți cei aflați la fața locului. Echipa de securitate a familiei Tate s-a mișcat rapid, blocând drumurile din jur și reținând intrusul înarmat într-o operațiune rapidă și controlată. Individul a fost complet imobilizat și dezarmat înainte ca cineva să fie rănit”, se mai arată într-un comunicat.

Andrew și Tristan Tate trimiși în judecată

Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023 într-un dosar penal pentru mai multe infracțiuni. Procurorii i-au acuzat pe cei doi de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe. La finalul anului trecut, Curtea de Apel Bucureşti a decis să restituie dosarul fraților Tate la DIICOT pentru refacerea anchetei de la zero.

„În baza art. 346 alin. 3 lit.a C. proc. pen, restituie la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală cauza în care a fost emis rechizitoriul prin care contestatorii au fost trimişi în judecată”, a decis Curtea de Apel București.

Inițial, pe 26 aprilie 2024, Tribunalul București a decis că procesul celor doi poate începe. Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului şi a respins mai multe cereri și excepţii formulate de avocații celor doi fraţi. Ulterior, frații Tate au făcut contestație la Curtea de Apel București care a dispus reluarea cercetărilor.

De asemenea, ei se confruntă cu 21 de acuzaţii în Regatul Unital Marii Britanii, inclusiv viol, vătămare corporală şi trafic de persoane. La momentul emiterii unui mandat de arestare obţinut de poliţia din Bedfordshire în martie 2024, frații Tate au declarat că „resping categoric toate acuzaţiile” şi că sunt nevinovaţi.

