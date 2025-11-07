B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță

Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță

Ana Beatrice
07 nov. 2025, 15:10
Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum a ajuns un pacient să paralizeze după o simplă internare
  2. Câte bacterii trebuie să învingă un pacient ca să trăiască

Familia unui fost pacient al Spitalului Judeţean Timişoara acuză că bărbatul de 53 de ani a rămas paralizat. Oamenii spun că acesta s-a infectat cu două bacterii periculoase în timpul internării.

Prima, un stafilococ luat pe Secţia de Neurologie, i-a afectat măduva spinării şi i-a distrus mobilitatea. După transferul la spitalul din Reşiţa şi revenirea la Timişoara pentru o operaţie, starea lui s-a înrăutăţit. Familia susţine că atunci bărbatul s-a ales cu o altă bacterie care i-a pus şi mai mult viaţa în pericol.

Cum a ajuns un pacient să paralizeze după o simplă internare

Familia unui bărbat de 53 de ani acuză spitalele din Reșița și Timișoara de neglijență gravă. Totul a început în august, când bărbatul a ajuns la spital după un traumatism cranian provocat de o agresiune violentă.

Inițial, problema părea minoră, dar ulterior bărbatul a fost transferat la Reșița, unde au apărut dureri intense de spate. Starea lui s-a agravat treptat, iar un RMN a confirmat complicații serioase în zona coloanei vertebrale. Familia a cerut insistent readucerea lui la Timișoara, însă transferul a fost întârziat inexplicabil.

Când, în sfârșit, a fost primit, omul era în prag de septicemie și nu își mai putea mișca picioarele. A fost internat trei săptămâni în Secția de Neurologie a Spitalului Județean Timișoara, unde a dezvoltat o infecție la mână. Medicii au descoperit că infecția de la spate fusese provocată de un stafilococ auriu, care i-a afectat măduva spinării. După o intervenție chirurgicală și un tratament cu antibiotice, starea lui s-a stabilizat, dar paralizia a rămas, potrivit observatornews.ro.

Câte bacterii trebuie să învingă un pacient ca să trăiască

Bărbatul se află acum într-o clinică privată din județul Bihor, unde urmează un program intens de recuperare medicală. La internare, medicii i-au făcut analize detaliate și au descoperit o nouă bacterie nosocomială, Klebsiella pneumoniae.

Această infecție periculoasă se adaugă celorlalte probleme care i-au ruinat sănătatea și i-au schimbat complet viața. Managerul clinicii a recunoscut că infecțiile nosocomiale sunt o realitate constantă în spitalele românești, indiferent de renume. El a explicat că focarul cel mai grav se află în secțiile ATI și de arși, unde s-au confirmat șase cazuri recente. Din păcate, doi pacienți infectați cu aceeași bacterie au murit după ce starea lor s-a deteriorat brusc și ireversibil.

