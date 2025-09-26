B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”

Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”

George Lupu
26 sept. 2025, 18:43
Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Președintele Nicușor Dan a reacționat după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan despre tragedia de la spitalul de copii din Iași

Nicușor Dan spune că vorbim despre o „dramă inacceptabilă” și cere o anchetă care să stabilească „dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale”.

„Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu  de la care nu putem abdica”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

“Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat.

Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale.

Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu  de la care nu putem abdica”.

Nicușor Dan cere măsuri ferme

Nicușor Dan a mai spus că tragedia de la Iași reconfirmă problemele structurale ale sistemului sanitar:

“În același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile. În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților.

România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor.

Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”.

Ce a spus ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a dat asigurări că se vor face controale riguroase la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, acolo unde șase bebeluși au murit infectați cu bacteria Serratia marcescens, iar vinovații „vor pleca acasă”. Rogobete a acuzat spitalul că „nu a luat măsurile necesare de izolare și nu a respectat protocoalele și legislația în vigoare”

“Din punct de vedere administrativ, din datele preliminare, prima infecție apărută pe 13 septembrie, iar aceasta a fost raportată la DSP cu întârziere abia în 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja 4 pacienți infectați.

Deci din datele disponibile, spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare și nu a respectat protocoalele și legislația în vigoare cu privire la limitarea infecțiilor asociate activității medicale în timp util.

Am dispus acum un control comun, la care va participa șeful Corpului de control al Ministerului Sănătății și șeful Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se deplasează la Iași cu echipele tehnice ale ministerului pentru evaluarea situații de acolo”.

