Influencerul Makaveli și Victor Micula, scandal monstru la Spitalul Județean Constanța. Au vrut să scoată o pacientă cu forța din spital (VIDEO)

Influencerul Makaveli și Victor Micula au făcut scandal azi-noapte în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Însoțiți de mai multe persoane, Makaveli și Micula au vrut să ia o pacientă din spital.

Scandal cu Makaveli și Micula pe holurile spitalului

Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde un mai mulți tiktokeri și persoane cunoscute în mediul online au făcut scandal în Unitatea de Primiri Urgențe.

La tot circul au participat Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept „Makaveli”, consilierul județean AUR Maria Saioc, dar și afaceristul Victor Micula.

Aceștia au acuzat personalul medical că nu respectă drepturile unei paciente și că ar refuza externarea acesteia, filmând pe holurile spitalului și făcând live pe .

”Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului, în jurul orei 3 dimineata, cu intenţia de a externa pacienta, încălcând flagrant regulile de acces, normele interne şi protocoalele de siguranţă ale unităţii sanitare. Iniţial, grupul s-a deplasat în Unitatea de Primiri Urgenţe, unde a perturbat activitatea medicală prin comportament agresiv şi prin filmarea neautorizată a personalului şi a spaţiilor medicale, inclusiv prin transmiterea în direct pe reţelele de socializare.

Ulterior, aceştia au pătruns abuziv în Secţia Neurologie, creând panică în rândul pacienţilor internaţi. Au perturbat actul medical şi au adresat ameninţări personalului medical.”, au afirmat reprezentanţii .

A fost nevoie de intervenția Poliției

”În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în jurul orei 3.30, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel unic de urgenţă 112, cu privire la existenţa unor neînţelegeri între un grup de persoane aflate în unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa şi angajaţii instituţiei medicale.

La faţa locului, echipajul de poliţie a constatat că starea de tensiune ar fi fost generată de nemulţumirea mai multor cetăţeni referitor la procedura de externare a unei persoane pe parcursul nopţii, solicitare care ar fi contravenit regulamentului intern de funcţionare al unităţii spitaliceşti.

În urma prezenţei forţelor de ordine şi a medierii situaţiei, s-a stabilit că nu au fost încălcate normele de convieţuire socială şi nu a fost tulburată ordinea şi liniştea publică.

Menţionăm faptul că la faţa locului nu au fost adresate injurii, nu au fost provocate agresiuni fizice şi nu s-au constatat probleme care să impună aplicarea unor sancţiuni legale, situaţia fiind soluţionată fără incidente.”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.