Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut ca influencerul Makaveli și unul dintre susținătorii campaniei lui Călin Georgescu la prezidențiale, și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei. Makaveli a devenit o voce cunoscută pe TikTok, unde a promovat intens candidatura suveranistului, însă, decizia sa de a renunța a venit ca o surpriză pentru mulți.

Cum a anunțat Makaveli că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei

Makaveli a anunțat că o va susține pe Anca .

„Pe mine nu mă interesează să calc pe un pavaj de două milioane de euro când nu am bani să îmi trimit copiii la școală. Sărăcia a fost mereu acoperită cu sclipici. Am mers în multe zone, am văzut copii și bătrâni, vai de zilele lor. Știu ce înseamnă să nu ai și să nu vină nimeni să îți întindă un covrig când ți-e foame. Îmi anunț retragerea din cursă pentru Anca Alexandrescu. Nu a fost o decizie ușoară. De ziua mea fac un cadou bucureștenilor”, a zis Makaveli în fața camerelor.

Care a fost relația lui cu Anca Alexandrescu și ce conflicte au apărut

Înainte de a renunța la candidatură, influencerul și-a exprimat nemulțumirile legate de suveranism și a criticat-o dur pe Anca Alexandrescu:

„Nu există lideri, eu nu recunosc niciun lider suveranist. Având în vedere munca mea, anchetele mele, arestările mele, eu nu mă consider lider suveranist. Singurul lider suveranist e Călin Georgescu. Asta nu e problema mea. Eu mi-am anunțat intenția de candidat din mai, dar eu nu recunosc pe nimeni ca lider suveranist. Eu nu am avut niciodată o discuție cu dânsa. Mi se pare mult să ne împrietenim acum. Trebuia să fim alături când am fost arestați, când am fost în Rahova, la Broșteni”, declara Makaveli pe 4 noiembrie, potrivit .

Cum s-a implicat Makaveli în scandalul de la blocul din Rahova

Makaveli a fost protagonistul unui episod tensionat la locul exploziei din Rahova, unde a protestat vehement împotriva modului în care autoritățile gestionau situația:

„Sunt oameni care beau cafea. Lăsați presa să intre. Nu mai mușamalizați morții. Avem imagini cu mâini căzute, cu picioare căzute. Ce încercați voi să faceți? Au sărit oameni în aer în România. Un guvern de fătălăi, care nu sunt în stare să tragă la răspundere pe nimeni. Lăsați-i să intre! Nu există niciun risc de pericol. Poliția e la mânecă scurtă acolo (…). Sunt oameni care beau cafea”, striga Makaveli, potrivit Adevărul. Ulterior, influencerul a fost scos de forțele de ordine din mulțimea de scandalagii.