Infractor din categoria Most Wanted, repatriat din Marea Britanie. Va sta la pușcărie pentru trafic de minori

Un proxenet condamnat pentru trafic de minori va fost repatriat, din Marea Britanie, și își va executa într-o închisoare românească. Robert Kertesz va sta la pușcărie doar șase ani într-un dosar pentru și proxenetism.

Robert Kertesz, în vârstă de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, a fost adus în țară pentru a-și executa pedeapsa cu închisoare, urmând să fie încarcerat în penitenciar. Bărbatul era urmărit internațional, din categoria Most Wanted, și a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism.

„În noaptea de 9 spre 10 septembrie, Poliţia Română va aduce în ţară un bărbat, de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare. Bărbatul va fi adus din Marea Britanie şi va fi introdus într-o unitate de detenţie, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea”, a anunţat Poliţia Română.

Robert Kertesz care și-a schimbat numele din Bucioacă, în 2006, a făcut parte dintr-un grup infracțional care activa în zona Becleanului. Potrivit procurorilor , gruparea se îndeletnicea cu racolarea de tinere, inclusiv minore pentru prostituție în străinătate. Afacerea era foarte profitabilă și bine pusă la punct.

Tinerele erau racolate de prin barurile și discotecile din Beclean și împrejurimi, fiind vizate, în special cele care proveneau din familii dezorganizate sau care își căutau un loc de muncă. De asemenea, infractorii profitau de vulnerabilitățile celor care suferiseră un eșec profesional sau personal. Fetele, unele minore, erau ademenite cu promisiunea unui loc de muncă în străinătate, ca dansatoare, barmanițe etc.

Odată ce ajungeau în străinătate, de regulă în Belgia sau în Spania, fetele erau vândute mafiei albaneze, cu care românii erau în legătură, pentru prețuri cuprinse între 5.000 și 6.000 de euro. Odată intrate în proprietatea proxeneților, erau expuse la „stradă” sau în „vitrină” și obligate să se prostitueze, a relatat presa locală, citând informații din dosar.

Membrii grupării, 18 persoane au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Ancheta a necesitat colaborarea DIICOT cu serviciile secrete și Serviciul de Combatere al Crimei Organizate Bistrița-Năsăud. Procesul s-a întins, în ciuda probelor, pe parcursul a încă șase ani, condamnările fiind pronunțate abia în 2012.

În ciuda învinuirilor aduse, la fel ca și în alte dosare la fel de grave, judecătorii l-au lăsat pe Robert Kerestesz în libertate, astfel că acesta s-a pus la adăpost în Marea Britanie, pentru 13 ani. Culmea, în vreme ce autoritățile îl căutau, infractorul a cerut revizuirea sentinței de condamnare, în 2023. Cererea i-a fost respinsă ca inadmisibilă.

Poliția Română se laudă că, în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2025, prin intermediul Biroului SIRENE şi al Biroului Naţional Interpol, a reușit să localizeze 790 de persoane urmărite, în vederea predării sau extrădării, în baza mandatelor emise de autorităţile judiciare. Astfel, au fost aduse în ţară 769 de persoane, 535 fiind preluate în cadrul a 428 de misiuni planificate la nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională.

Alte 234 de persoane au fost aduse în România de escorte ale altor state. Totodată, 6 persoane au fost transferate în străinătate de către poliţiştii Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, în cadrul a 6 misiuni planificate. 325 de persoane au fost predate din România în alte state, cele mai multe fiind transferate către Germania, Austria, Franţa şi Italia.

Cele mai multe persoane au fost predate sau extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi Franţa.