Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive. Mai mulți oficiali ai unui club de , dar și jucători, sunt acuzați că au influențat rezultatele unor partide pentru a obține câștiguri din .

Înșelătorie cu pariuri sportive

Lucrătorii din cadrul , Poliţia Municipiului Ploieşti şi Biroul pentru Combaterea Infracţiunilor contra Persoanei şi Patrimoniului au pus în executare 34 de mandate de percheziţie domiciliară. Descinderile au avut loc în locații din judeţele Prahova, Vâlcea, Argeş, Cluj, Ilfov şi Dâmboviţa, dar şi în municipiul Bucureşti.

Este vorba despre un care vizează fapte de înșelătorie în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a. Aceștia au urmărit să obțină bani de la organiztorii de pariuri sportive.

„În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competiţional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum şi alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acţionat în mod coordonat, în scopul influenţării şi alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federaţia Română de Fotbal”, se arată într-un comunicat al IPJ Prahova.

Potrivit autorităților, prin această schemă, suspecții ar fi obținut aproximativ 840.000 de lei.

Schema după care acționau suspecții

Potrivit comunicatului oficial, schema după care acționau suspecții în acest dosar de înșelătorie era relativ simplă. Aceștia pariau, direct sau prin interpuși, sume de bani, în condițiile în care controlau rezultatele din teren.

„Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfăşurării meciurilor şi la integritatea competiţiei sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât şi în agenţii de profil, creând aparenţa unor pariuri conforme cadrului legal, în condiţiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute şi prestabilite”, arată sursa citată.

În urma percheziţiilor, un număr de 21 de persoane au fost duse la sediul unităţii de poliţie pentru audieri. În funcție de evoluția anchetei şi de probele administrate, vor fi dispuse măsurile procesual-penale.

În instrumentarea cauzei, susțin polițiștii, au beneficiat și de sprijinul Departamentului de Integritate din cadrul Federaţiei Române de Fotbal.