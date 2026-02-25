B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive pariuri sportive. Percheziții în mai multe locații din București și din șase județe

Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive pariuri sportive. Percheziții în mai multe locații din București și din șase județe

Adrian Teampău
25 feb. 2026, 09:46
Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive pariuri sportive. Percheziții în mai multe locații din București și din șase județe
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Înșelătorie cu pariuri sportive
  2. Schema după care acționau suspecții

Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive. Mai mulți oficiali ai unui club de fotbal, dar și jucători, sunt acuzați că au influențat rezultatele unor partide pentru a obține câștiguri din pariuri sportive.

Înșelătorie cu pariuri sportive

Lucrătorii din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, Poliţia Municipiului Ploieşti şi Biroul pentru Combaterea Infracţiunilor contra Persoanei şi Patrimoniului au pus în executare 34 de mandate de percheziţie domiciliară. Descinderile au avut loc în locații din judeţele Prahova, Vâlcea, Argeş, Cluj, Ilfov şi Dâmboviţa, dar şi în municipiul Bucureşti.

Este vorba despre un dosar penal care vizează fapte de înșelătorie în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a. Aceștia au urmărit să obțină bani de la organiztorii de pariuri sportive.

„În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competiţional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum şi alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acţionat în mod coordonat, în scopul influenţării şi alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federaţia Română de Fotbal”, se arată într-un comunicat al IPJ Prahova.

Potrivit autorităților, prin această schemă, suspecții ar fi obținut aproximativ 840.000 de lei.

Schema după care acționau suspecții

Potrivit comunicatului oficial, schema după care acționau suspecții în acest dosar de înșelătorie era relativ simplă. Aceștia pariau, direct sau prin interpuși, sume de bani, în condițiile în care controlau rezultatele din teren.

„Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfăşurării meciurilor şi la integritatea competiţiei sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât şi în agenţii de profil, creând aparenţa unor pariuri conforme cadrului legal, în condiţiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute şi prestabilite”, arată sursa citată.

În urma percheziţiilor, un număr de 21 de persoane au fost duse la sediul unităţii de poliţie pentru audieri. În funcție de evoluția anchetei şi de probele administrate, vor fi dispuse măsurile procesual-penale.

În instrumentarea cauzei, susțin polițiștii, au beneficiat și de sprijinul Departamentului de Integritate din cadrul Federaţiei Române de Fotbal.

Tags:
Citește și...
Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează
Eveniment
Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează
Cum alegi amplificatorul potrivit pentru boxe pasive
Eveniment
Cum alegi amplificatorul potrivit pentru boxe pasive
Gulerul cervical: rol, indicații și recomandări de purtare
Eveniment
Gulerul cervical: rol, indicații și recomandări de purtare
Avertisment hidrologic pentru mai multe râuri din Buzău. Ce zone se află sub risc de inundații în urma ninsorilor
Eveniment
Avertisment hidrologic pentru mai multe râuri din Buzău. Ce zone se află sub risc de inundații în urma ninsorilor
Cum alegem tigaia potrivită? Materialele care influențează sănătatea și calitatea mâncării
Eveniment
Cum alegem tigaia potrivită? Materialele care influențează sănătatea și calitatea mâncării
Florida: Un condamnat la moarte a fost executat pentru o crimă comisă în 1986
Eveniment
Florida: Un condamnat la moarte a fost executat pentru o crimă comisă în 1986
Sute de tigri siberieni din China au intrat la regim după Anul Nou. Ce a determinat administrația parcului să ia această măsură (FOTO)
Eveniment
Sute de tigri siberieni din China au intrat la regim după Anul Nou. Ce a determinat administrația parcului să ia această măsură (FOTO)
Candidații pentru șefia DIICOT, la Ministerul Justiției. Cine intră în cursa pentru conducerea structurii
Eveniment
Candidații pentru șefia DIICOT, la Ministerul Justiției. Cine intră în cursa pentru conducerea structurii
Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
Eveniment
Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
Eveniment
Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
Ultima oră
10:43 - Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează
10:36 - Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia
10:35 - Ce se întâmplă cu permisul de conducere, dacă nu plătești amenzile. Ultimele anunțuri de la Guvern
10:22 - Istoria recentă a fotbalului putea fi altfel. Lionel Messi, despre alegerile din cariera sportivă
10:20 - Cum alegi amplificatorul potrivit pentru boxe pasive
10:17 - Curieratul pe 4 roți – o soluție de actualitate pentru afacerile moderne. Necesitatea anvelopelor de TOP pentru comenzi livrate eficient
10:13 - Gulerul cervical: rol, indicații și recomandări de purtare
10:10 - Crezul, rugăciunea pe care toți creștinii o rostesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat semnificația
10:10 - Avertisment hidrologic pentru mai multe râuri din Buzău. Ce zone se află sub risc de inundații în urma ninsorilor
10:01 - Cum alegem tigaia potrivită? Materialele care influențează sănătatea și calitatea mâncării