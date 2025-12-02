Cum stau candidații pentru București la casele de pariuri. Cine conduce pe cea mai mare platformă de pariuri

Casele de pariuri au cote diferite de cele ale sondajelor. Clasamentul pe cea mai mare platformă de pariuri arată cu totul diferit de sondaje.

Cel mai bine cotat candidat la casele de pariuri

Deși Ciprian Ciucu este pe locul trei în cel mai recent sondaj al AtlasIntel, sau pe doi în ultimua cercetare a , Polymarket, platforma online ce permite pariuri pentru Primăria Capitalei și funcționează ca o bursă a pariurilor, arată că el este favoritul bucureștenilor.

Potrivit platformei de pariuri, Ciprian Ciucu, candidatul liberal pentru București, conduce detașat, fiind cotat cu o șansă de 48,1%. Prin urmare, are o cotă de 2.07, astfel că o persoană care ar paria 100 de lei pe victoria sa ar putea câștiga 207 lei.

Daniel Băluță, omul PSD-ului pentru Primăria Capitalei, în schimb, se află pe locul al doilea, cu un procent de 31,7%. Prin urmare, are o cotă de 3.15, iar o persoană ce pariază 100 de lei pe acesta poate să câștige 315 lei.

Suveranista Anca Alexandrescu este pe locul trei pe platforma , fiind cotată cu o șansă de 10.9% de a ajunge la Primăria Capitalei. Astel, are o cotă de 9.17, iar un pariu de 100 de lei pe aceasta poate să aducă 917 lei în cazul în care câștigă.

Pe locul patru este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, cotat cu o șansă de numai 8%. Cu o cotă de 12,5%, un parior care pune la bătaie 100 de lei pentru victoria sa va putea încasa 1.250 de lei.

Restul candidaților au șanse de 1% sau mai puțin.