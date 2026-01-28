B1 Inregistrari!
Interdicții pentru minori pe rețelele sociale în România. Ce propune ministrul Sănătății pentru TikTok, Instagram, Facebook

Adrian A
28 ian. 2026, 11:56
  1. Cum ar putea fi restricționat accesul pe rețelele sociale
  2. Când ajungi să crezi că medicina e „apă, hrană, energie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ar vrea ca accesul minorilor din România pe rețelele sociale să fie reglementat și controlat. Iar la asta trebuie să participe și autoritățile, dar și părinții.

Cum ar putea fi restricționat accesul pe rețelele sociale

Alaxandru Rogobete, ministrul Sănătății, spune că și România ar trebui să aplice unele restricții pentru accesul minorilor pe rețelele sociale. La motive, ministrul a invocat atât dependența de TikTok, Facebook sau Instagram, cât și dezinformările care circulă pe aceste rețele sociale.

„La zona de adicții, sigur, noi suntem obișnuiți când vorbim de adicții să ne referim în special la droguri, dar la adicții sau în componenta de adicții mai intră un domeniu important, și anume adicțiile de spațiul virtual, care în Europa sunt tratate cu seriozitate și cu îngrijorare în anumite țări, pentru că fenomenul lor a luat o amploare tot mai mare. 

Vedem că rețelele de socializare, în general, propagă conținut cu o puternică componentă de dezinformare, atât în zona medicală, dar și în alte zone. Am avut această discuție profesioniștii care lucrează la elaborarea acestei strategii. Și un segment din strategia națională de screening și prevenție va include și zona de adicții de spațiul virtual.”, a spus ministrul Sănătății.

Când ajungi să crezi că medicina e „apă, hrană, energie”

La problema dezinformării, ministrul Alexandru Rogobete a dat și un exemplu. Celebrul slogan al lui Călin Georgescu, „apă, hrană, energie”.

Cred că statul ar trebui în primul rând să controleze. Din păcate, astăzi, statul nu controlează multe componente de dezinformare. Vedem ce se întâmplă în sănătate, când pe anumite rețele sunt recomandate tot felul de tratamente care n-au nicio legătură cu medicina.

Unii chiar au ajuns să creadă că medicina se face doar cu apă, aer și energie.

Nu este așa. Vedem că, până la urmă, am fost martorii evenimentelor de anul trecut, acele pseudo-conferințe în care se propagau tot felul de inepții care n-au niciun fundament științific.”, a declarat ministrul Sănătății pentru ProTV

