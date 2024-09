Investigații în Bulgaria și Ungaria pentru implicarea în atacul cu dispozitive explozive împotriva membrilor Hezbollah

19 September 2024, Lebanon, Beirut: Lebanese supporters of pro-Iranian Hezbollah listen to a televised speech of the party leader Hassan Nasrallah at a cafe in Beirut. Nasrallah said the pager attack which has killed 37 people and injured thousands crossed a 'red line' as fears of a wider war mount. Photo: Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/dpa