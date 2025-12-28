Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit în cadrul Podcastului B1 despre investițiile care se fac în rețeaua de apă-canal a județului. Proiectul în derulare este unul de amploare, de 520 de milioane de euro.

Investițiile în rețeaua de apă-canal a Ilfovului

„Continuarea de apă-canal – a ajuns undeva la un stadiu de implementare de peste 80%.

E un proiect foarte mare, de 520 de milioane de euro, un proiect extrem de complex, cu extinderi de rețele, înlocuiri de rețele atât de apă, cât și de canal, cu construiri de stații de apă, cu construiri de stații de epurare. Vorbim undeva la peste 30 de stații de apă și de epurare.

Vorbim de o finanțare de 520 de milioane de euro, care e acum în implementare în peste 23 de localități din județul nostru”, a declarat Ștefan Rădulescu, în cadrul Podcastului B1.