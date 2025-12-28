B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Investiții de 520 de milioane de euro în rețeaua de apă-canal a județului Ilfov: „Proiectul a ajuns la un stadiu de implementare de peste 80%” (VIDEO)

Investiții de 520 de milioane de euro în rețeaua de apă-canal a județului Ilfov: „Proiectul a ajuns la un stadiu de implementare de peste 80%” (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 21:43
Investiții de 520 de milioane de euro în rețeaua de apă-canal a județului Ilfov: „Proiectul a ajuns la un stadiu de implementare de peste 80%” (VIDEO)

Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit în cadrul Podcastului B1 despre investițiile care se fac în rețeaua de apă-canal a județului. Proiectul în derulare este unul de amploare, de 520 de milioane de euro.

Investițiile în rețeaua de apă-canal a Ilfovului

„Continuarea proiectului de apă-canal – a ajuns undeva la un stadiu de implementare de peste 80%.

E un proiect foarte mare, de 520 de milioane de euro, un proiect extrem de complex, cu extinderi de rețele, înlocuiri de rețele atât de apă, cât și de canal, cu construiri de stații de apă, cu construiri de stații de epurare. Vorbim undeva la peste 30 de stații de apă și de epurare.

Vorbim de o finanțare de 520 de milioane de euro, care e acum în implementare în peste 23 de localități din județul nostru”, a declarat Ștefan Rădulescu, în cadrul Podcastului B1.

Tags:
Citește și...
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională
Eveniment
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională
Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)
Eveniment
Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)
Zeci de autobuze electrice în Ilfov. Ștefan Rădulescu: „Am reușit cu primăriile și președintele CJ, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta transportul public verde” (VIDEO)
Eveniment
Zeci de autobuze electrice în Ilfov. Ștefan Rădulescu: „Am reușit cu primăriile și președintele CJ, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta transportul public verde” (VIDEO)
Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
Eveniment
Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă
Eveniment
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă
Botoșani: Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste acoperișul unui spital (VIDEO)
Eveniment
Botoșani: Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste acoperișul unui spital (VIDEO)
Un lup a evadat de la grădina zoologică din Tokyo. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Un lup a evadat de la grădina zoologică din Tokyo. Iată ce s-a întâmplat
Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere
Eveniment
Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere
Rogobete: Răniții grav în explozia din Onești, transferați la un spital din Belgia
Eveniment
Rogobete: Răniții grav în explozia din Onești, transferați la un spital din Belgia
Ultima oră
23:59 - Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani
23:32 - SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)
22:54 - A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională
22:51 - Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
22:14 - Întâlnire decisivă Trump – Zelenski pe tema planului de pace. Înainte, Trump a vorbit la telefon cu Putin (VIDEO)
21:26 - Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)
21:05 - Zeci de autobuze electrice în Ilfov. Ștefan Rădulescu: „Am reușit cu primăriile și președintele CJ, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta transportul public verde” (VIDEO)
20:44 - Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
20:24 - CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
19:59 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă