Când vor fi gata lucrările de apă și canalizare în mai multe localități din Ilfov? Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean ( , a discutat în cadrul Podcastului B1, moderat de Alex Vlădescu, despre stadiul lucrărilor și termenele de finalizare pentru cel mai amplu proiect de apă potabilă și apă uzată din județul Ilfov, care vizează peste 20 de localități.

Când se vor termina lucrările de apă și canalizare, în Ilfov

Se estimează că lucrările acestor șantiere ar trebui să fie gata undeva la finalul anului viitor. Dumitrache a dat câteva date cu privire la stadiul lucrărilor din acest moment.

“Cu siguranță, toți se întreabă dar când se vor termina odată lucrările de apă și canal la mine, în localitate, în Mogoșoaia, în Snagov, în fața casei. Pe toți ne interesează ce se întâmplă în fața casei.

Haideți să vă dau niște date, ca să înțelegeți exact. Vorbim de cel mai mare proiect din Ilfov, care cuprinde peste 20 de localități. Și o să vă dau niște stadii ale lucrărilor din teren, ce se întâmplă la ora asta în teren.

O să vă spun că în Măgurele, de exemplu, progresul fizic total a ajuns undeva la 94%. Ce înseamnă asta? Că deja ne apropiem de recepția finală, că aici proiectul este aproape gata de finalizare. Măgurele s-a lucrat foarte bine. Este un exemplu modul de lucru în orașul Măgurele. N-au fost probleme și ritmul de lucru a fost unul extrem de accelerat. S-a lucrat în paralel pe mai multe șantiere, au fost lucrări concomitente și iată că rezultatele se și văd”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Care este stadiul lucrărilor în alte localități din Ilfov

“Mai departe, avem în Jilava progresul fizic total 63%, deci suntem peste jumătate în Jilava. La fel de bine, la fel de accelerat s-a lucrat și în orașul Pantelimon, dar și în Brănești.

Dacă ar fi să vorbim, la fel, aici de un progres în teren, în ceea ce privește reabilitarea, extinderea rețelelor de alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare de apă uzată, deci vorbim de mai multe, de tot circuitul, stadiul ajunge undeva la 92%. Și aici iată că ne apropiem de final.

S-a lucrat foarte bine, aș remarca, pe zona de est. La fel și pe zona de nord se lucrează destul de bine. Peste 70% este stadiul total atunci când vorbim de aceste lucrări în Ciolpani, în Gruiu, în Moara Vlăsiei, în Petrăchioaia.

Mai departe, avem situația din Cernica, Pantelimon, Dobroesti, Brănești, Mogoșoaia. Atenție, aici vorbim de șantiere de grupări fragmentate. Per total este un stadiu total, dar avem alte stadii atunci când vorbim de aceste șantiere, izolat, peste 40%, Cernica – 97%”, a mai adăugat .