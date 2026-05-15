Mai multe apeluri la 112 au fost făcute după ce locuitori din comuna Pipirig, județul Neamț, au auzit zgomote puternice asemănătoare unor explozii, însă verificările autorităților nu au confirmat producerea vreunui incident, potrivit unui mesaj transmis de ISU Mureș pe Facebook și citat de .

Trei apeluri la 112 au anunțat un posibil incident

Autoritățile au fost alertate după ce mai multe persoane au semnalat puternice în comuna Pipirig. Potrivit informațiilor oficiale, trei apeluri la 112 au anunțat sunete care păreau similare unei explozii.

Echipele competente au făcut verificări în zonă, însă nu au descoperit urme ale vreunui incident.

„Autoritățile competente cu rol în gestionarea unei astfel de situații au efectuat cercetări în zonă și nu au constatat faptul că ar fi avut loc o explozie”, au transmis reprezentanții ISU.

Imaginile distribuite online, catalogate drept false

În paralel cu la 112, pe rețelele sociale au început să circule imagini despre o presupusă explozie.

Autoritățile spun însă că fotografiile și clipurile distribuite nu au legătură cu realitatea din județul Neamț.

„Imaginile care circulă pe rețelele de socializare sunt false și NU au legătură cu realitatea din județul Neamț”, au precizat oficialii.

Zborurile militare, cea mai probabilă explicație pentru zgomote

Potrivit informațiilor furnizate de Forțele Aeriene Române, în această perioadă se desfășoară zboruri de antrenament la joasă altitudine.

Autoritățile din Neamț iau în calcul ca acele zgomote auzite de localnici să fi fost produse de aeronave militare aflate în exerciții.

„Până în acest moment, apreciem că cea mai probabilă cauză a zgomotelor semnalate la 112 ar putea fi generate de aceste zboruri de antrenament”, se arată în mesajul transmis.

Reprezentanții ISU le recomandă oamenilor să evite distribuirea informațiilor neverificate și să urmărească doar comunicările oficiale.