Autoritatea din Italia pentru concurenţă suspectează Meta de abuz de poziţie dominantă după ce gigantul tech a blocat chatboţii terţi pe cea mai populară platformă de mesagerie.

Despre ce este vorba

Meta, compania care deține WhatsApp, a decis recent să blocheze funcţionarea tuturor chatboţilor terţi în aplicaţia sa și a impus propriul chatbot ca singura soluție de inteligență artificială disponibilă pentru utilizatori, conform ziare.com.

Decizia afectează milioane de utilizatori din întreaga lume și include platforme cunoscute, precum ChatGPT, care aveau versiuni integrate în WhatsApp.

Investigație extinsă

Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, autoritatea italiană pentru concurenţă, a anunţat extinderea unei investigaţii deschise în luna iulie, legată de integrarea Meta AI în WhatsApp. Principala nemulțumire a autorității este că utilizatorii nu au posibilitatea de a dezactiva soluția de inteligență artificială, ceea ce ar putea reprezenta o formă de restricționare a alegerii și de favorizare a propriului serviciu Meta.

În urma acestei decizii, toți chatboţii terţi care aveau versiune de WhatsApp vor înceta să funcționeze. Italia suspectează că Meta ar putea obstrucţiona astfel concurența și ar putea impune o poziție dominantă abuzivă pe piața serviciilor de chat AI.

Ce spune Meta

Meta a justificat blocarea chatboţilor terţi prin faptul că aceștia creează „o încărcare severă a sistemelor”, explicând că măsura ar fi necesară pentru menținerea stabilității platformei.

Totuși, autoritatea italiană avertizează că poate impune o decizie interimară de remediere chiar înainte de finalizarea investigației, dacă se consideră că decizia Meta afectează semnificativ concurența și drepturile utilizatorilor.

WhatsApp, lansată în 2009 și achiziționată de Meta (fostul Facebook) în 2014, este una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume, cu peste trei miliarde de utilizatori activi. Platforma a început să integreze funcționalități de inteligență artificială în 2023, prin Meta AI, permițând chatboților să ofere răspunsuri automate și asistență în conversații. În ultimii ani, diverse companii au dezvoltat chatboți terți pentru WhatsApp, folosiți pentru servicii de suport, marketing sau automatizare.