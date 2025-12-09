B1 Inregistrari!
Cutremur puternic în Japonia. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți

Cutremur puternic în Japonia. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți

Adrian Teampău
09 dec. 2025, 09:42
Cutremur puternic în Japonia. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cutremur puternic în nordul Japomiei
  2. Ce pagube a produs dezastrul
  3. Cutremur puternic favorizat de poziția geografică

Un cutremur puternic s-a produs în zona de nord a Japoniei, în noaptea de luni spre marți, provocând cel puțin 30 de răniți. Mișcarea seismică a generat valuri de tsunami de până la 70 de centimetri.

Cutremur puternic în nordul Japomiei

Seismul care a lovit nordul Japoniei, în noaptea de luni spre marţi, a rănit cel puţin 30 de persoane. Informația a fost confirmată de premierul nipon Sanae Takaichi, transmit agenţiile Kyodo şi AFP. Acest cutremur puternic a avut o magnitudine de 7,5, conform Agenţiei Meteorologice Japoneze (JMA). O persoană a fost grav rănită pe insula Hokkaido, cea mai nordică.

La Sapporo, principalul oraş din Hokkaido, un jurnalist AFP a observat cum pământul s-a scuturat violent timp de aproximativ 30 de secunde. Între timp alarmele smartphone-urilor sunau pentru a alerta locuitorii. Imaginile au arătat cioburi de sticlă împrăştiate pe drumuri şi pe podeaua magazinelor.

Cutremurul s-a produs în largul mării în regiunea nordică Aomori, la o adâncime de 54 de kilometri. A fost înregistrat la ora locală 23:15 (14:15 GMT). Autoritățile avertizează că mișcarea ar putea fi urmată de alte replici, în următoarele zile. Drept urmare, Agenţia Japoneză pentru Managementul Incendiilor şi Dezastrelor a recomandat evacuarea a 28.000 de persoane.

„Ascultaţi informaţiile de la JMA şi autorităţile locale pe parcursul săptămânii, verificaţi dacă mobilierul este fixată în siguranţă… şi fiţi pregătiţi să evacuaţi dacă simţiţi un tremur”, a îndemnat premierul Takaichi.

Ce pagube a produs dezastrul

În urma acestui cutremur puternic, aproximativ 2.700 de gospodării din Aomori au rămas temporar fără curent electric. JMA a emis iniţial o avertizare de tsunami, menţionând valuri care ar putea ajunge la 3 metri. Agenția a îndemnat mii de locuitori din zona cea mai apropiată de epicentru să se pună la adăpost.

„Când am simţit cutremurul şi sistemul de alertă s-a declanşat, am ieşit în fugă din casă. Îi ţineam în braţe pe copiii noştri – o fetiţă de doi ani şi un băieţel de un an. Acest cutremur mi-a amintit de dezastrul de la Fukushima din 2011”, a declarat  Daiki Shimohata, angajat municipal în Hashikami, prefectura Aomori, citat de AFP.

Serviciul de trenuri de mare viteză Shinkansen a fost suspendat în unele zone pentru verificarea şinelor. Tohoku Electric Power a raportat că nu au fost detectate anomalii la cele două centrale nucleare apropiate de epicentru. Este vorba despre centrala Higashidori din prefectura Aomori şi centrala Onagawa din prefectura Miyagi.

Trebuie spus că această regiune nu și-a revenit încă după precedentul seism din 2011, cu magnitudinea de 9.0, care a declanșat un tsunami soldat cu aproximativ 18.500 de morţi şi dispăruţi. Dezastrul a dus la topirea a trei reactoare de la centrala nucleară Fukushima, fiind considerat cel mai grav, de la Cernobîl, din aprilie 1986.

Cutremur puternic favorizat de poziția geografică

Japonia se află la joncţiunea a patru plăci tectonice, pe Cercul de Foc al Pacificului. Ţara are unul dintre cele mai ridicate niveluri de activitate seismică din lume. Un cutremur puternic se poate produce aproape oricând.

De altfel, arhipelagul în care locuiesc 125 de milioane de locuitori se confruntă cu aproximativ 1.500 de mișcări seismice pe an.  Majoritatea acestor seisme sunt minore, deşi pagubele pot varia în funcţie de locul şi adâncimea lor.

În ianuarie, un grup de experţi guvernamentali a crescut uşor probabilitatea unui cutremur major în Groapa Nankai, în largul coastei Japoniei. Se estimează că o astfel de mișcare ar putea avea în următorii treizeci de ani, într-o proporție de 75-82%.

Guvernul a publicato nouă estimare în martie, indicând că un astfel de „mega-cutremur” şi tsunami-ul care urmează ar putea provoca până la 298.000 de decese şi pagube de până la 2 trilioane de dolari.

