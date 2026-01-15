B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR

Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR

Ana Maria
15 ian. 2026, 15:58
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR
Sursa foto: G4Media
Cuprins
  1. Judecătoarea Crețeanu rămâne în dosarul CCR. De ce a fost respinsă cererea de recuzare a judecătoarei
  2. Care este contextul procesual al dosarului
  3. Care este miza suspendării decretului prezidențial
  4. Judecătoarea Crețeanu rămâne în dosarul CCR. Ce urmează în procesul privind numirea lui Dacian Dragoș la CCR

Judecătoarea Crețeanu rămâne în dosarul CCR. Curtea de Apel București a dat, joi, un prim verdict important în litigiul care vizează numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Instanța a respins cererea Administrației Prezidențiale de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, care soluționează suspendarea decretului prezidențial ce îl vizează pe Dragoș.

Decizia a fost pronunțată în ședință nepublică, iar încheierea va fi comunicată părților pe 15 ianuarie 2026, cu o zi înainte de termenul de judecată privind suspendarea efectivă a decretului.

Crețeanu urmează să se pronunțe vineri, 16 ianuarie, asupra solicitării avocatei Silvia Uscov (AUR) de suspendare a actelor de numire pentru judecătorii constituționali Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, acuzați că nu îndeplinesc condițiile de vechime.

Judecătoarea Crețeanu rămâne în dosarul CCR. De ce a fost respinsă cererea de recuzare a judecătoarei

Potrivit minutei instanței, cererea de recuzare a fost considerată neîntemeiată, iar judecătoarea Olimpiea Crețeanu rămâne învestită să soluționeze cauza. Instanța a precizat că decizia poate fi contestată prin recurs, însă, doar împreună cu soluția pe fond a litigiului.

Recuzarea a fost solicitată în contextul judecării accelerate a dosarului de contencios administrativ, prin care se cere suspendarea efectelor decretului de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător la Curtea Constituțională.

Care este contextul procesual al dosarului

Dosarul a fost înregistrat la finalul lunii decembrie 2025, la Secția de contencios administrativ a Curții de Apel București, cu termen scurt, dată fiind urgența procedurii. La termenul din 5 ianuarie, judecătoarea a respins cererile de amânare ale părților, rămânând în pronunțare, ceea ce a generat critici și a determinat Administrația Prezidențială să ceară recuzarea.

Administrația Prezidențială a susținut că modul în care s-a desfășurat ședința ar putea afecta imparțialitatea, însă, instanța a respins acest argument în decizia de joi, potrivit Știripesurse.

Care este miza suspendării decretului prezidențial

Pe fond, litigiul vizează suspendarea decretului prezidențial de numire a lui Dacian Dragoș la CCR până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare. Dacă suspendarea va fi admisă, Dacian Dragoș nu va putea exercita funcția în timpul procesului.

Contestația se bazează pe argumentul că Dacian Dragoș nu ar îndeplini condiția de vechime prevăzută în Constituție pentru a ocupa funcția de judecător constituțional. Acesta a respins acuzațiile, afirmând că îndeplinește toate criteriile legale.

Dosarul a devenit astfel un caz cu puternice implicații instituționale și politice, mai ales că termenele procesuale coincid cu momente cheie pe agenda Curții Constituționale, precum decizia privind legea pensiilor magistraților.

Judecătoarea Crețeanu rămâne în dosarul CCR. Ce urmează în procesul privind numirea lui Dacian Dragoș la CCR

După respingerea cererii de recuzare, Curtea de Apel București va decide vineri, 16 ianuarie 2026, ora 9:30, asupra cererii de suspendare a decretului. Hotărârea va fi executorie de drept dacă va admite suspendarea, iar părțile pot formula recurs împotriva deciziei.

Litigiul continuă și pe fond, cu acțiunea în anulare care va fi judecată ulterior, pe un calendar procedural mai amplu.

Tags:
Citește și...
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Eveniment
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Eveniment
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Eveniment
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Eveniment
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD
Eveniment
Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD
Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori
Eveniment
Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori
Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii
Eveniment
Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Eveniment
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă
Eveniment
Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Eveniment
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Ultima oră
18:04 - Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
17:55 - Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul
17:39 - „Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
17:16 - S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
17:15 - Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
16:55 - Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
16:38 - Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
16:37 - Abuzuri filmate în sediul poliției din Verona, cu un român printre victime. Cum au ajuns imaginile să devină probe decisive într-un proces de tortură (VIDEO)
16:25 - Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
16:20 - CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan