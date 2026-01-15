Judecătoarea Crețeanu rămâne în dosarul CCR. Curtea de Apel București a dat, joi, un prim verdict important în litigiul care vizează numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Instanța a respins cererea Administrației Prezidențiale de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, care soluționează suspendarea decretului prezidențial ce îl vizează pe Dragoș.

Decizia a fost pronunțată în ședință nepublică, iar încheierea va fi comunicată părților pe 15 ianuarie 2026, cu o zi înainte de termenul de judecată privind suspendarea efectivă a decretului.

Crețeanu urmează să se pronunțe vineri, 16 ianuarie, asupra solicitării avocatei Silvia Uscov (AUR) de suspendare a actelor de numire pentru judecătorii constituționali Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, acuzați că nu îndeplinesc condițiile de vechime.

Judecătoarea Crețeanu rămâne în dosarul CCR. De ce a fost respinsă cererea de recuzare a judecătoarei

Potrivit minutei instanței, cererea de recuzare a fost considerată neîntemeiată, iar judecătoarea Olimpiea Crețeanu rămâne învestită să soluționeze cauza. Instanța a precizat că decizia poate fi contestată prin recurs, însă, doar împreună cu soluția pe fond a litigiului.

Recuzarea a fost solicitată în contextul judecării accelerate a dosarului de contencios administrativ, prin care se cere suspendarea efectelor decretului de numire a lui ca judecător la Curtea Constituțională.

Care este contextul procesual al dosarului

Dosarul a fost înregistrat la finalul lunii decembrie 2025, la Secția de contencios administrativ a Curții de Apel București, cu termen scurt, dată fiind urgența procedurii. La termenul din 5 ianuarie, judecătoarea a respins cererile de amânare ale părților, rămânând în pronunțare, ceea ce a generat critici și a determinat Administrația Prezidențială să ceară recuzarea.

Administrația Prezidențială a susținut că modul în care s-a desfășurat ședința ar putea afecta imparțialitatea, însă, instanța a respins acest argument în decizia de joi, potrivit .

Care este miza suspendării decretului prezidențial

Pe fond, litigiul vizează suspendarea decretului prezidențial de numire a lui Dacian Dragoș la CCR până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare. Dacă suspendarea va fi admisă, Dacian Dragoș nu va putea exercita funcția în timpul procesului.

Contestația se bazează pe argumentul că Dacian Dragoș nu ar îndeplini condiția de vechime prevăzută în Constituție pentru a ocupa funcția de judecător constituțional. Acesta a respins acuzațiile, afirmând că îndeplinește toate criteriile legale.

Dosarul a devenit astfel un caz cu puternice implicații instituționale și politice, mai ales că termenele procesuale coincid cu momente cheie pe agenda Curții Constituționale, precum decizia privind legea pensiilor magistraților.

Judecătoarea Crețeanu rămâne în dosarul CCR. Ce urmează în procesul privind numirea lui Dacian Dragoș la CCR

După respingerea cererii de recuzare, Curtea de Apel București va decide vineri, 16 ianuarie 2026, ora 9:30, asupra cererii de suspendare a decretului. Hotărârea va fi executorie de drept dacă va admite suspendarea, iar părțile pot formula recurs împotriva deciziei.

Litigiul continuă și pe fond, cu acțiunea în anulare care va fi judecată ulterior, pe un calendar procedural mai amplu.