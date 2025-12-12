B1 Inregistrari!
Lapte praf Nestlé retras din magazine. Ce riscuri au fost descoperite pe linia de producție

Lapte praf Nestlé retras din magazine. Ce riscuri au fost descoperite pe linia de producție

Iulia Petcu
12 dec. 2025, 09:04
sursa foto> Facebook/ANSVSA
Cuprins
  1. Ce anunță ANSVSA despre loturile retrase
  2. De ce este considerată periculoasă bacteria Bacillus cereus

Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase de la vânzare, după ce pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine a fost identificată bacteria Bacillus cereus. Decizia implică principalele lanțuri de retail și vizează exclusiv loturile menționate de autorități.

Ce anunță ANSVSA despre loturile retrase

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a comunicat oficial, într-o postare publică, că „Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie. Motivul rechemării: a fost identificată prezenţa Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate”. Potrivit ANSVSA, acțiunea afectează doar codurile specificate, restul gamei Nestlé NAN nefiind considerată expusă riscului.

Rechemarea include trei categorii de formule pentru sugari, cu date de durabilitate identice, toate stabilite pentru 31 octombrie 2027, și produse pe aceleași linii tehnice ale fabricii de origine. Loturile afectate sunt următoarele, conform listei publicate de ANSVSA și comunicate retailerilor implicați: 

  • NAN 1 Comfortis 800 g – loturile 52820346AC și 52820346AE; 
  • NAN 1 Optipro 800 g – loturile 52850346AB și 52850346AC; 
  • NAN 1 Optipro 400 g – lotul 52880346AB

De ce este considerată periculoasă bacteria Bacillus cereus

Prezența Bacillus cereus într-un produs destinat sugarilor reprezintă un risc major, deoarece bacteria poate genera toxiinfecții alimentare cu manifestări digestive acute, afectând rapid categoriile vulnerabile. Contaminarea unei linii tehnologice poate conduce la transferul microorganismului către loturile fabricate consecutiv, motiv pentru care rechemarea preventivă este considerată necesară în astfel de situații.

ANSVSA recomandă ca persoanele care au achiziționat formulele afectate să nu le ofere spre consum și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate, indiferent de momentul tranzacției. Instituția precizează că restituirea contravalorii se face integral, fără obligativitatea prezentării bonului fiscal, retailerii parteneri fiind instruiți să accepte retururile imediat.

Nestlé pune la dispoziție o linie telefonică gratuită destinată clarificărilor, disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 și 18:00, la numărul 0800 863 785, precum și adresa de e-mail [email protected]. În plus, pe site-ul ANSVSA este publicată lista completă a magazinelor unde produsele pot fi returnate, pentru a facilita procesul de retragere a loturilor vizate de această măsură preventivă.

