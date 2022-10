Jurnalistul Alin Cristea, despre ancheta DIICOT: Am fost 9 luni coleg de dosar cu un domn arestat tocmai datorită articolului. Șeful de facto al Biroului Teritorial Brăila îmi spunea că am cam greșit când îl criticam pe șeful poliției (VIDEO)

Alin Cristea, jurnalist la , a vorbit despre ancheta deschisă de DIICOT împotriva sa după ce a publicat un articol privind o agresiune sexuală și susține că, cu două săptămâni înainte de percheziții, primise un mesaj pe WhatsApp de la „șeful de facto al Biroului Teritorial” Brăila în care i se spunea că „a cam greșit cu editorialul” în care îl critica pe șeful poliției.

Intervenția sa la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir a venit în contextul în care DIICOT i-a informat pe el și pe DeBrăila că care îi privește.

Alin Cristea, pe B1 TV, despre ancheta deschisă de DIICOT împotriva sa după publicarea unui articol

Întrebat ce s-a întâmplat din momentul în care a fost acuzat de „pornografie infantilă” și până în prezent, jurnalistul a povestit: „Nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu am fost audiat o singură dată, în ziua când am fost ridicat de acasă și dus cu duba la sediul DIICOT”.

„De atunci, n-am mai fost chemat niciodată – mă rog, am fost chemat la perchezițiile informatice, care urmau să aibă loc, la Brăila, dar până la urmă perchezițiile informatice le-a făcut DIICOT – Structura centrală, atât. Am fost suspect și coleg nouă luni de dosar cu un domn care chiar e vinovat și a și fost trimis în judecată, domnul care a fost arestat tocmai datorită articolului publicat”, a continuat el.

Întrebat dacă se poate bănui că interesul anchetatorilor, când au efectuat perchezițiile, ar fi fost să se vadă ce informații mai are, Alin Cristea a adăugat: „Categoric, categoric, acesta a fost interesul. Cum arătau și jurnaliștii de la Libertatea, eu, cu două săptămâni înainte de a primi vizita DIICOT la orele dimineții, am primit un mesaj pe WhatsApp de la fostul șef al DIICOT Brăila – care este acum unul din cei doi procurori care se află la DIICOT Brăila – mă rog, ca să fim cinstiți, este șeful de facto al Biroului Teritorial – în care mi se spunea că am cam greșit cu editorialul în care îl criticam pe șeful poliției și că ar fi cazul să mă întâlnesc cu șeful poliției de atunci. După editorialul meu, șeful poliției a fost schimbat și la cinci zile m-am trezit cu DIICOT în casă”.

Potrivit ziaristului, făptașul agresiunii sexuale „timp de două săptămâni n-a fost chemat la poliție nici măcar o dată pentru că victimei minore i-a fost rușine să declare la poliție ce i s-a întâmplat și a declarat doar că a fost lovită”.

„Polițiștii, bineînțeles, declarând doar că a fost lovit, nu l-au arestat și l-au reținut. După ce filmulețul a apărut blurat, tot DIICOT menționează că l-am făcut jurnalistic, blurat și cu logoul ziarului, adică nu îl dețineam pentru consum propriu sau pentru prieteni, după ce am publicat chestiunea asta, agresorul a fost reținut și arestat preventiv”, a mai spus Alin Cristea.