Acasa » Eveniment » Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați

Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați

Flavia Codreanu
17 feb. 2026, 12:13
Kristof Lajos Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Metoda prin care Kristof Lajos își păcălea victimele
  2. Detalii despre probele video din dormitorul bărbatului
  3. Revolta provocată de decizia instanței

Kristof Lajos, cunoscut în spațiul public drept „antrenorul de genii”, a ajuns în atenția tuturor după ce detalii șocante din dosarul său au fost făcute publice. Bărbatul de 40 de ani a fost condamnat definitiv pentru că a abuzat sexual doi frați minori, în vârstă de 13 și 14 ani.

Inițial primise o pedeapsă de peste 13 ani de închisoare, dar judecătorii de la Curtea de Apel București au decis recent să îi înjumătățească pedeapsa. Această decizie a stârnit o revoltă uriașă în rândul opiniei publice, mai ales că anchetatorii au dovezi video clare cu faptele sale.

Metoda prin care Kristof Lajos își păcălea victimele

Potrivit adevărul, anchetatorii au explicat în rechizitoriu că bărbatul folosea o metodă foarte vicleană pentru a se apropia de copii. Acesta poza într-un mentor salvator pentru copiii care proveneau din familii cu probleme sau cu o situație financiară grea. El le oferea minorilor cadouri scumpe, precum telefoane mobile de ultimă generație și haine de firmă, pentru a le câștiga încrederea. Mai mult, el încerca să îi despartă de părinții lor naturali, spunându-le că familiile lor sunt toxice și că el este singura persoană care îi poate ajuta cu adevărat în viață.

Bărbatul a creat chiar și un proiect educațional premiat, prin care susținea că ajută copiii supradotați sau pe cei cu nevoi speciale, precum autism sau ADHD. În realitate, acesta folosea imaginea de profesor model pentru a ajunge la victimele sale. El se prezenta ca un „al doilea tată” și îi convingea pe copii să petreacă foarte mult timp în casa lui.

Detalii despre probele video din dormitorul bărbatului

Polițiștii au reușit să obțină probele necesare după ce au montat echipament de supraveghere ascuns chiar în dormitorul bărbatului. Imaginile surprinse sunt revoltătoare și arată clar cum acesta profita de copii. Modul său de operare era mereu același: obișnuia să doarmă în același pat cu minorii și aștepta până când aceștia adormeau profund. Abia după ce se asigura că băieții dorm, el începea să îi atingă în moduri nepotrivite și să îi abuzeze sexual.

În vara anului 2024, polițiștii au intervenit și l-au prins în flagrant în timp ce abuza un băiat de 14 ani. Probele video au fost atât de clare încât nu au lăsat loc de interpretări în fața procurorilor, demonstrând că agresiunile aveau loc în timp ce victimele erau total lipsite de apărare.

Revolta provocată de decizia instanței

Deși faptele au fost dovedite prin înregistrări video și flagrant, decizia finală a judecătorilor a provocat indignare. În primă instanță, „antrenorul de genii” fusese condamnat la 13 ani și 3 luni de închisoare. Totuși, la apel, pedeapsa a fost redusă la doar 7 ani și 10 luni. Această reducere a pedepsei a generat un scandal public imens. Oamenii nu înțeleg cum un agresor care a distrus viața unor copii poate primi o pedeapsă atât de mică, în ciuda dovezilor zdrobitoare.

Kristof Lajos a încercat să își justifice faptele în fața instanței prin trecutul său. El a fost crescut în centrele de plasament ale statului, unde a declarat că a fost, la rândul lui, victimă a abuzurilor sexuale. Cu toate acestea, experții spun că acest trecut nu poate scuza răul provocat celor doi frați. În prezent, acesta își ispășește pedeapsa, dar cazul său rămâne un semnal de alarmă despre pericolele care se pot ascunde în spatele unor oameni care par a fi modele de educație și mentorat.

