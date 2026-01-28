B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a primit o notă mică. Directorul școlii: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”

Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a primit o notă mică. Directorul școlii: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 19:28
Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a primit o notă mică. Directorul școlii: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Copil căzut de la geam pentru o notă
  2. Copilul spune că ar avea ADHD, dar mama lui nu-l crede

Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a luat nota 3 la matematică. El nu a picat pe ciment, ci pe pământul din fața școlii. Băiatul s-a întors în clasă pe picioarele lui, între timp fiind alertate autoritățile prin 112. Mihai Ionescu, directorul școlii, a povestit ce s-a întâmplat. Acesta a mai declarat că băiatul „spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”.

Copil căzut de la geam pentru o notă

„S-a întâmplat într-o pauză, la 13 fără câteva minute, 12:57 mai exact. S-a întâmplat pe un fond emoțional că a luat un 3 la matematică s-a uitat în telefon, că știți că acum sunt cataloage electronice și a stat la geam. Copiii au văzut, dar nu au bănuit. S-a urcat pe bancă și apoi s-a aruncat de la fereastră. În tot răul ăsta, că nu e bine deloc ce s-a întâmplat, eu zic că a avut noroc, pentru că a căzut pe pământ și nu pe trotuarul din ciment din jurul școlii.

A fost amortizată cumva căderea lui, se vede pe pământ, căci pe o parte a căzut, peste o tufă de trandafiri. L-au ridicat, deși le-am spus că nu îl miște, eu eram în școală, în birou. Elevul a venit pe picioarele lui, s-a așezat pe bancă, apoi au venit cei de la SMURD. Am anunțat 112, 119 și, de asemenea, au venit mai multe echipaje de poliție, inclusiv cei de la Criminalistică. Nu știu ce vor face dumnealor. Subliniez că s-a întâmplat într-o pauză și că nu a fost împins copilul de nimenea. De ce s-a aruncat, nu pot să știu exact. Aceste cauze pot fi complexe. El nu a spus că se aruncă din cauza asta. Au fost doi colegi care l-au văzut și asta se spune. (…)

El a plecat de aici cu semne vitale, era cooperant, vorbea, avea o criză de la sperietură, era un pic agitat. A acuzat dureri la cot și la spate. E la spital. A fost trimis la Constanța pentru o evaluare o complexă”, a povestit Mihai Ionescu, pentru Fanatik.

Copilul spune că ar avea ADHD, dar mama lui nu-l crede

Directorul școlii a mai afirmat că băiatul crede că ar avea ADHD: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede. Nu știu dacă are probleme acasă, dar am discutat și cu psihologul școlii că atunci când se va întoarce la cursuri să se ocupe de el. Va trebui făcută o evaluare multiplă. Vă dați seama că dacă un om are în cap să facă treaba asta, nu știu cum îl mai oprești”.

Poliţiştii au deschis dosar penal şi continuă cercetările. În acest caz vor fi sesizaţi și Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Protecţia Copilului Constanţa.

Tags:
Citește și...
Cristian Andrei, dus încătușat la audieri, după perchezițiile care au durat o zi întreagă / UPDATE: Acesta va fi cercetat în libertate (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Cristian Andrei, dus încătușat la audieri, după perchezițiile care au durat o zi întreagă / UPDATE: Acesta va fi cercetat în libertate (VIDEO, GALERIE FOTO)
Surse: O avocată din PNL care promitea „intrări” la șeful DNA, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro
Eveniment
Surse: O avocată din PNL care promitea „intrări” la șeful DNA, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro
Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
Eveniment
Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
Eveniment
Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
ANAF distruge mitul „mătușa Tamara”. Fiscul face verificări la rudele celor cu averi mari, dar care declară venituri „zero”
Eveniment
ANAF distruge mitul „mătușa Tamara”. Fiscul face verificări la rudele celor cu averi mari, dar care declară venituri „zero”
Ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani, a fost finalizată. Verdictul medicilor legiști după tragedia de la stomatolog
Eveniment
Ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani, a fost finalizată. Verdictul medicilor legiști după tragedia de la stomatolog
Descoperire uimitoare la malul mării: Ce a găsit o fetiță de nouă ani în timpul unei plimbări
Eveniment
Descoperire uimitoare la malul mării: Ce a găsit o fetiță de nouă ani în timpul unei plimbări
Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
Eveniment
Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
Eveniment
Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic
Eveniment
România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic
Ultima oră
21:15 - Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
21:15 - Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
20:42 - Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului
20:38 - Cristian Andrei, dus încătușat la audieri, după perchezițiile care au durat o zi întreagă / UPDATE: Acesta va fi cercetat în libertate (VIDEO, GALERIE FOTO)
20:04 - Surse: O avocată din PNL care promitea „intrări” la șeful DNA, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro
20:01 - Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm
19:32 - Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
19:02 - Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
19:00 - Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
18:30 - De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)