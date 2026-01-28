Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a luat nota 3 la matematică. El nu a picat pe ciment, ci pe pământul din fața școlii. Băiatul s-a întors în clasă pe picioarele lui, între timp fiind alertate autoritățile prin 112. Mihai Ionescu, directorul școlii, a povestit ce s-a întâmplat. Acesta a mai declarat că băiatul „spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”.

Copil căzut de la geam pentru o notă

„S-a întâmplat într-o pauză, la 13 fără câteva minute, 12:57 mai exact. S-a întâmplat pe un fond emoțional că a luat un 3 la matematică s-a uitat în telefon, că știți că acum sunt cataloage electronice și a stat la geam. Copiii au văzut, dar nu au bănuit. S-a urcat pe bancă și apoi s-a aruncat de la fereastră. În tot răul ăsta, că nu e bine deloc ce s-a întâmplat, eu zic că a avut noroc, pentru că a căzut pe pământ și nu pe trotuarul din ciment din jurul școlii.

A fost amortizată cumva căderea lui, se vede pe pământ, căci pe o parte a căzut, peste o tufă de trandafiri. L-au ridicat, deși le-am spus că nu îl miște, eu eram în școală, în birou. Elevul a venit pe picioarele lui, s-a așezat pe bancă, apoi au venit cei de la SMURD. Am anunțat 112, 119 și, de asemenea, au venit mai multe echipaje de poliție, inclusiv cei de la Criminalistică. Nu știu ce vor face dumnealor. Subliniez că s-a întâmplat într-o pauză și că nu a fost împins copilul de nimenea. De ce s-a aruncat, nu pot să știu exact. Aceste cauze pot fi complexe. El nu a spus că se aruncă din cauza asta. Au fost doi colegi care l-au văzut și asta se spune. (…)

El a plecat de aici cu semne vitale, era cooperant, vorbea, avea o criză de la sperietură, era un pic agitat. A acuzat dureri la cot și la spate. E la spital. A fost trimis la Constanța pentru o evaluare o complexă”, a povestit Mihai Ionescu, pentru

Copilul spune că ar avea ADHD, dar mama lui nu-l crede

Directorul școlii a mai afirmat că băiatul crede că ar avea ADHD: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede. Nu știu dacă are probleme acasă, dar am discutat și cu psihologul școlii că atunci când se va întoarce la cursuri să se ocupe de el. Va trebui făcută o evaluare multiplă. Vă dați seama că dacă un om are în cap să facă treaba asta, nu știu cum îl mai oprești”.

Poliţiştii au deschis dosar penal şi continuă cercetările. În acest caz vor fi sesizaţi și Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Protecţia Copilului Constanţa.