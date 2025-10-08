Bioenergoterapeutul a vorbit despre unul dintre leacurile sale naturale preferate, ceaiul din frunze de muștar, o băutură care, potrivit acesteia, ajută la scăderea în greutate și la îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Pentru ce e bun ceaiul din frunze de muștar

Lidia Fecioru, cunoscută pentru sfaturile sale de viață și prezentate la Antena 3, explică faptul că frunzele de muștar sunt o adevărată sursă de vitamine și minerale esențiale pentru organism: vitamina C, A, E, caroten, calciu, fier, magneziu, zinc și seleniu.

„Frunzele de muştar sunt foarte bogate în minerale şi antioxidanţi, vitamina C, vitamina A, vitamina E, caroten, caciu, fier, magneziu, zinc, seleniu. Ceaiul de frunze de muştar e foarte bun în scăderea în greutate, inclusiv pentru cei care au diabet.

E foarte bun pentru bărbaţi şi femei pentru că ele sunt bogate în vitamina K1 şi 400 de grame de frunze are 500 de procente de vitamina K. Un om are nevoie de ea pentru întărirea oaselor pe an. E foarte bun în profilaxia bolilor de Alzheimer. Apropo de cele care vor să rămână mămici, să bea ceai de frunze de muştar. Şi tăticii ar trebui să bea. O să pun reţeta pe Facebook, cu siguranţă”, a declarat Fecioru la Antena 3.

Ce alte ceaiuri recomandă Lidia Fecioru pentru sănătate

Bioenergoterapeutul a vorbit și despre ceaiul de usturoi, un remediu cu multiple beneficii pentru rinichi, circulație și nivelul de zahăr din sânge. Potrivit acesteia, băutura ar trebui consumată dimineața, pe stomacul gol, pentru efecte maxime.

„Se folosesc doi căţei de usturoi și un pahar cu apă fierbinte. Tăiem mărunțel usturoiul, îl punem în apă și îl lăsăm 15 minute cu un capac pe el până se răcește, amestecăm bine, îl strecurăm și apa aceea o bem dimineața pe stomacul gol, la prima oră.

Vor funcționa mai bine rinichii, vom dilua sângele, vom scădea nivelul de zahăr din corp, vom avea oasele mai puternice. Ni se va îmbunătăți vederea pentru să ce îmbunătățește circulația. Creierul nostru va funcţiona ca un ceas, o să și slăbim și este și foarte bun pentru paraziţi.”, a precizat Lidia Fecioru, potrivit Click!.

Pentru un efect și mai intens, Fecioru propune o variantă fiartă:

„Mai putem face un ceai de usturoi. Avem nevoie de trei căţei de usturoi, 3 pahare cu apă, suc de la o lămâie, după gust, şi puțină miere. Se pun toate într-un castron şi se fierbe. Strecurăm totul şi putem bea acest ceai, dimineața. Are aceleaşi efecte”, a adăugat ea.