Ministerul Apărării pregătește o nouă inițiativă pentru tineri: un stagiu militar voluntar de patru luni destinat persoanelor între 18 și 35 de ani. Participanții vor putea să se înscrie voluntar și vor primi la final o recompensă financiară. Proiectul urmărește atât pregătirea populației pentru apărare, cât și întinerirea personalului din armata activă.

Ce prevede proiectul de lege propus de Ministerul Apărării

intenționează ca până la sfârșitul anului să fie adoptat proiectul de modificare a legii referitoare la pregătirea populației pentru apărare. Noua formă legislativă introduce un stagiu militar voluntar de patru luni destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani. Persoanele declarate apte medical vor putea să se înscrie voluntar, iar la finalul perioadei de pregătire vor primi o recompensă echivalentă cu trei salarii medii brute.

Schimbarea legislativă are drept scop reducerea vârstei medii a personalului din armata activă, considerată în prezent ridicată. Participarea la stagiu va fi exclusiv opțională, fără a deveni o obligație, și se adresează tuturor cetățenilor români din aceast categorie de vârstă, indiferent de gen. Nu sunt impuse criterii speciale privind categoria de persoane care pot lua parte la programul de instruire militară.

Pentru a fi acceptați, candidații trebuie să dețină cetățenia română, să aibă domiciliul stabil pe teritoriul țării, să nu fi fost condamnată penal și să fie declarați apți fizic și psihologic. Pe durata celor patru luni, participanții vor beneficia de solda lunară acordată unui militar, cazare și hrană în unitatea unde are loc pregătirea. La final, cei care finalizează stagiul vor primi o recompensă financiară de aproximativ 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute.

Care este scopul proiectului

Ministerul Apărării Naționale lucrează la acest proiect de câteva luni. Deși documentul a mai fost încercat în trecut în Parlament, abia acum este finalizat și, potrivit unor surse politice, ar putea fi inclus pe agenda Guvernului în cursul acestei săptămâni.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat săptămâna trecută că proiectul privind serviciul militar voluntar urmărește să „creeze o rezervă a armatei mai numeroasă, mai bine pregătită și mai tânără”. El a subliniat că rezerva Armatei Române este „îmbătrânită” de la desființarea serviciului militar obligatoriu în 2007.

Obiectivul este introducerea conceptului de militar voluntar, astfel încât tinerii, atât băieți cât și fete, să participe la un stagiu de patru luni, să fie recompensați financiar la final și apoi să intre în rezerva . Din acest grup se pot selecta cei care vor să devină militari profesioniști sau care sunt considerați potriviți de către armată.

Cum va fi organizat stagiul pentru angajați

În privința modului de organizare a serviciului militar voluntar pentru tinerii angajați, ministrul a precizat că se pregătesc pentru amendamente legislative prin care angajatorii să fie obligați să acorde voluntarilor un concediu special de patru luni pentru efectuarea stagiului militar.

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a spus Moșteanu, raportează .

Ministrul a punctat, de asemenea, că deși reinstaurarea serviciului militar obligatoriu ar fi posibilă din punct de vedere politic, „momentan nu există un motiv pentru aceasta”. Astfel, proiectul actual se concentrează exclusiv pe varianta voluntară, cu beneficii financiare și oportunități pentru tineri, fără a impune obligativitatea serviciului militar.