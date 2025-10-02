B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)

Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 oct. 2025, 17:58
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit pentru B1 TV despre înzestrarea Armatei Române și intoducerea unui stagiu militar voluntar. Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus ministrul Apărării despre introducerea unui stagiu militar voluntar
  2. Ce a spus Moșteanu despre programul SAFE și producția de drone cu ucrainenii

Cum va arăta stagiul militar voluntar în România? Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a vorbit pentru B1 TV despre acest stagiu de patru luni ce urmează să fie introdus, dar și despre investițiile în Armata Română și discuțiile cu ucrainenii pentru a produce drone împreună.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ce a spus ministrul Apărării despre introducerea unui stagiu militar voluntar

Posibilitatea de instruire în momentul ăsta e de 10.000 de locuri. Asta nu înseamnă că se va întâmpla imediat, de la anul, să avem  10.000 de noi militari în termen.

Cele două proiecte, Legea Apărării și Legea privind Pregătirea Populației pentru Apărare, sunt niște proiecte de care se discută de câțiva ani de zile, de când a izbucnit războiul (în Ucraina) și am reluat avizarea și discuțiile interministeriale. La cea de azi au fost două instituții inițiatoare – Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne – și zece instituții avizatoare. A fost multă alergătură, dar mă bucur că azi au fost aprobate în Guvern și sunt trimise către Parlament.

Ele vor fi adoptate de Parlament în urma dezbaterilor parlamentare, în comisii și în plen.

Câți o să pregătim la anul și în anii următori ține de buget în primul rând și la anul vom face niște serii mai mici pentru a testa, detaliile operaționale de care ne vom lovi în prima perioadă”, a declarat ministrul Apărării.

Moșteanu a insistat apoi că de la acest stagiu militar voluntar nu se va ajunge la armata obligatorie, așa cum speculează unii.

„Armata obligatorie nu mai este de foarte mulți ani. De la 1 ianuarie 2007 nu se mai face armată obligatorie și nici nu se va mai face. Avem o armată de profesioniști, parte din tratat, din discuțiile cu aliații, și momentul în care am devenit țară NATO a fost un moment binecuvântat pentru România. (…) Deci Armata Română rămâne o armată de profesioniști.

Orice armată din lumea asta, pe lângă profesioniști, are și o rezervă operațională și această rezervă a îmbătrânit, e o realitate. Și tot mai mulți ajung la limita vârstei de la care nu mai sunt încorporabili. Deci e firesc să vrem să întinerim această rezervă operațională să le dăm tinerilor posibilitatea să vină voluntar să facă acest stagiu de patru luni voluntar. Cei mai buni vor vrea să devină militari profesioniști și eu îmi doresc acest lucru. De unii vom trage noi să rămână militari profesioniști. E o formă de voluntariat care se practică în multe țări”, a mai argumentat Moșteanu necesitatea de a avea în România un stagiu militar voluntar.

Acesta a precizat apoi că prin Legea privind Pregătirea Populației pentru Apărare practic se modifică un cadru legal deja existent.

Ministrul Apărării a mai spus că e normal să avem o armată profesionistă când lângă noi avem o țară ca Rusia, care „se uită cu jind la vecini”.

Ce a spus Moșteanu despre programul SAFE și producția de drone cu ucrainenii

Ionuț Moșteanu a vorbit pe B1 TV și despre SAFE, programul european prin care țările UE își pot înzestra armatele cu ajutorul unor împrumuturi avantajoase. De exemplu, prin SAFE, România ia în calcul să producă drone în colaborare cu Ucraina.

„Am început discuțiile. (…) În primă fază, până se termină acest război și până Ucraina va învinge și îi va trimite pe ruși înapoi, e important ca echipamentele să ajungă pe linia frontului. Noi nu avem un război acum, războiul e în Ucraina, acolo mor oameni în fiecare zi. Ei trebuie sprijiniți să câștige acest război. (…)

Orice altă variantă eu o exclud. Deci nu pot să mă gândesc că la un moment dat România va deveni vecină cu Rusia. Deci să-i sprijinim pe ucraineni cât putem să câștige acest război”, a mai declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pe B1 TV.

Tags:
Citește și...
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eveniment
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Eveniment
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Eveniment
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
Eveniment
Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
Dulceață de ardei iute. Combinația de gusturi și arome care dă savoare oricărei fripturi
Eveniment
Dulceață de ardei iute. Combinația de gusturi și arome care dă savoare oricărei fripturi
Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament
Eveniment
Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament
Accident mortal pe un drum din Brașov. Traficul rutier a fost întrerupt
Eveniment
Accident mortal pe un drum din Brașov. Traficul rutier a fost întrerupt
Bărbatul care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali zace pe patul de spital! Patronul FCSB: „El are drac”
Eveniment
Bărbatul care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali zace pe patul de spital! Patronul FCSB: „El are drac”
Percheziții la traficanți de persoane din Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti. Autoritățile fac cercetări într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor
Eveniment
Percheziții la traficanți de persoane din Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti. Autoritățile fac cercetări într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor
Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii iau în calcul folosirea bombei nucleare pentru a-l distruge
Eveniment
Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii iau în calcul folosirea bombei nucleare pentru a-l distruge
Ultima oră
18:24 - Ce cadouri de protocol a primit Maia Sandu de la Papa Leon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Cel mai scump a fost oferit de președintele francez
18:22 - Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței
17:58 - Nicușor Dan, la Copenhaga. Ce s-a discutat la summitul liderilor UE: „Cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe acel plan de acțiune” (VIDEO)
17:26 - Iarna a sosit mai devreme în România. Cum trebuie să fie pregătiți șoferii pentru zăpadă și frig
17:20 - Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
16:28 - Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
16:22 - Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
16:15 - Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro
16:01 - Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
15:57 - Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet