Cum va arăta stagiul militar voluntar în România? Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a vorbit pentru B1 TV despre acest stagiu de patru luni ce urmează să fie introdus, dar și despre investițiile în Armata Română și discuțiile cu ucrainenii pentru a produce drone împreună.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ce a spus ministrul Apărării despre introducerea unui stagiu militar voluntar

„ în momentul ăsta e de 10.000 de locuri. Asta nu înseamnă că se va întâmpla imediat, de la anul, să avem 10.000 de noi militari în termen.

Cele două proiecte, Legea Apărării și Legea privind Pregătirea Populației pentru Apărare, sunt niște proiecte de care se discută de câțiva ani de zile, de când a izbucnit războiul (în Ucraina) și am reluat avizarea și discuțiile interministeriale. La cea de azi au fost două instituții inițiatoare – Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne – și zece instituții avizatoare. A fost multă alergătură, dar mă bucur că azi au fost aprobate în Guvern și sunt trimise către Parlament.

Ele vor fi adoptate de Parlament în urma dezbaterilor parlamentare, în comisii și în plen.

Câți o să pregătim la anul și în anii următori ține de buget în primul rând și la anul vom face niște serii mai mici pentru a testa, detaliile operaționale de care ne vom lovi în prima perioadă”, a declarat ministrul Apărării.

Moșteanu a insistat apoi că de la acest stagiu militar voluntar nu se va ajunge la armata obligatorie, așa cum speculează unii.

„Armata obligatorie nu mai este de foarte mulți ani. De la 1 ianuarie 2007 nu se mai face armată obligatorie și nici nu se va mai face. Avem o armată de profesioniști, parte din tratat, din discuțiile cu aliații, și momentul în care am devenit țară NATO a fost un moment binecuvântat pentru România. (…) Deci Armata Română rămâne o .

Orice armată din lumea asta, pe lângă profesioniști, are și o rezervă operațională și această rezervă a îmbătrânit, e o realitate. Și tot mai mulți ajung la limita vârstei de la care nu mai sunt încorporabili. Deci e firesc să vrem să întinerim această rezervă operațională să le dăm tinerilor posibilitatea să vină voluntar să facă acest stagiu de patru luni voluntar. Cei mai buni vor vrea să devină militari profesioniști și eu îmi doresc acest lucru. De unii vom trage noi să rămână militari profesioniști. E o formă de voluntariat care se practică în multe țări”, a mai argumentat Moșteanu necesitatea de a avea în România un stagiu militar voluntar.

Acesta a precizat apoi că prin Legea privind Pregătirea Populației pentru Apărare practic se modifică un cadru legal deja existent.

Ministrul Apărării a mai spus că e normal să avem o armată profesionistă când lângă noi avem o țară ca Rusia, care „se uită cu jind la vecini”.

Ce a spus Moșteanu despre programul SAFE și producția de drone cu ucrainenii

Ionuț Moșteanu a vorbit pe B1 TV și despre SAFE, prin care țările UE își pot armatele cu ajutorul unor împrumuturi avantajoase. De exemplu, prin SAFE, România ia în calcul să producă drone în colaborare cu Ucraina.

„Am început discuțiile. (…) În primă fază, până se termină acest război și până Ucraina va învinge și îi va trimite pe ruși înapoi, e important ca echipamentele să ajungă pe linia frontului. Noi nu avem un război acum, războiul e în Ucraina, în fiecare zi. Ei trebuie sprijiniți să câștige acest război. (…)

Orice altă variantă eu o exclud. Deci nu pot să mă gândesc că la un moment dat România va deveni vecină cu Rusia. Deci să-i sprijinim pe ucraineni cât putem să câștige acest război”, a mai declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pe B1 TV.