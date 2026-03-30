Liceeni români răniți într-un accident rutier la Praga. Au fost loviți de un tramvai când făceau poze

Adrian Teampău
30 mart. 2026, 21:53
Tramvai la Praga Sursa foto: Facebook
  Elevi români victime ale unui accident rutier în Praga
  Cazul a ajuns în atenția ISJ Hunedoara

Un accident rutier care s-a petrecut la Praga, capitala Cehiei, a avut ca victime doi elevi de liceu din România. Aceștia se aflau într-o excursie școlară, când au fost loviți de un tramvai.

Elevi români victime ale unui accident rutier în Praga

Doi elevi români, de clasa a IX-a, de la un liceu din Petroșani, participanți la o excursie școlară, au devenit victime ale unui accident rutier. Ei au fost loviți de un tramvai, neatenți fiind, în timp ce fotografiau obiectivele turistice. Astfel, ceea ce trebuia să fie o experiență memorabilă, de neuitat, s-a transformat într-un eveniment dramatic.

Potrivit relatărilor, incidentul s-a petrecut într-un moment de neatenție a celor doi. Ei făceau fotografii într-o zonă turistică și nu au observat tramvaiul care se apropia din spate. În urma impactului, ambii elevi au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Din informațiile furnizate de autoritățile cehe, starea celor doi nu este gravă. Unul dintre elevi va fi externat, de altfel, în scurtă vreme. Cel de-al doilea a suferit o fisură la nivelul femurului și va mai rămâne internat o perioadă, pentru tratament. Situaia sa este mai complicată. medicii au ales să-i inducă o stare comatoasă pentru a-l putea opera. Părinții unuia dintre copii au ajuns deja în Praga pentru a fi alături de el.

„Și-au făcut o fotografie și un tramvai i-a lovit din spate. Unul are fisurat femurul. E în comă indusă de 24 de ore, ca să poată fi sedat. Probabil, mâine  (marți 31 martie – n. red.) va fi scos din comă și va rămâne la spital. Nu e nimic grav, ci doar o comă indusă, ca tratamentul să își poată face efectul”, a declarat Alexandru Lăutaru, directorul Colegiului, citat de Cronica de Hunedoara.

Cazul a ajuns în atenția ISJ Hunedoara

Accidentul rutier de la Praga a fost raportat și Inspectoratului Școlar Județean, care a demarat o anchetă. Din primle informații, oficialii ISJ Hunedoara susțin că excursia a fost organizată cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

Am fost informați de către domnul director și urmează să ne comunice și în scris. Din primele discuții, reiese că s-au luat toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare, în ceea ce privește modul de organizare al excursiei. Regretăm foarte mult ceea ce s-a întâmplat și vom urmări situația și vom monitoriza evoluția copilului. Vrem să ne asigurăm că toți sunt bine și așteptăm că vedem cum este din punct de vedere al sănătății și copilul rănit, a spus Maria Ștefănie, inspector general școlar la IȘJ Hunedoara, conform sursei citate. 

Restul grupului de elevi va continua excursia, următoarea destinație fiind capitala Austriei, Viena, conform programului stabilit de comun acord cu părinții.

Citește și...
Blocaj fără precedent pe litoralul românesc. Stațiunea în care, în acest an, nu s-a vândut niciun apartament. Cât au ajuns să coste locuințele
Eveniment
Blocaj fără precedent pe litoralul românesc. Stațiunea în care, în acest an, nu s-a vândut niciun apartament. Cât au ajuns să coste locuințele
Gata cu salariile ascunse! Legea care obligă angajatorii să spună clar cât plătesc
Eveniment
Gata cu salariile ascunse! Legea care obligă angajatorii să spună clar cât plătesc
Mureș: Cine este eroul care le-a găsit pe Rebeca și Melisa, fetițele dispărute din Târnăveni: „Erau speriate și plângeau” (FOTO)
Eveniment
Mureș: Cine este eroul care le-a găsit pe Rebeca și Melisa, fetițele dispărute din Târnăveni: „Erau speriate și plângeau” (FOTO)
„România neîmblânzită”, documentarul care a impresionat publicul, difuzat pe B1 TV. Imagini spectaculoase din România (VIDEO)
Eveniment
„România neîmblânzită”, documentarul care a impresionat publicul, difuzat pe B1 TV. Imagini spectaculoase din România (VIDEO)
Ferrari și case scoase la vânzare de ANAF, la prețuri neașteptate. Cum le poți cumpăra de pe site-ul de licitații al Fiscului
Eveniment
Ferrari și case scoase la vânzare de ANAF, la prețuri neașteptate. Cum le poți cumpăra de pe site-ul de licitații al Fiscului
Farmacist-șef din București, sub control judiciar într-un dosar de fraudă cu medicamente de peste 11 milioane de lei
Eveniment
Farmacist-șef din București, sub control judiciar într-un dosar de fraudă cu medicamente de peste 11 milioane de lei
Ajutorul de înmormântare a crescut în 2026. Cine primește până la 9.192 de lei și cum se obține
Eveniment
Ajutorul de înmormântare a crescut în 2026. Cine primește până la 9.192 de lei și cum se obține
Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
ÎCCJ a dat în judecată Guvernul după ce banii destinați magistraților au ajuns la ajutoare sociale. Ce amenzi cere instanța supremă pentru Bolojan
Eveniment
ÎCCJ a dat în judecată Guvernul după ce banii destinați magistraților au ajuns la ajutoare sociale. Ce amenzi cere instanța supremă pentru Bolojan
Peste 12 milioane € la Joker, dar norocul întârzie. Un român a fost la un pas de marele premiu
Eveniment
Peste 12 milioane € la Joker, dar norocul întârzie. Un român a fost la un pas de marele premiu
22:09 - Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Ajustările fiscale trebuie să continue, în ciuda riscurilor externe
21:57 - Blocaj fără precedent pe litoralul românesc. Stațiunea în care, în acest an, nu s-a vândut niciun apartament. Cât au ajuns să coste locuințele
21:33 - Ilie Bolojan susține că nu mai are energie să se ocupe de atacurile PSD: „E posibil să avem o criză. Asta e situația. Un om poate să plece”
21:16 - Bolojan trimite ÎCCJ să se certe cu Parlamentul. Cum vede procedura deschisă de magistrați împotriva Guvernului pentru bani
21:13 - Cheloo duce pregătirea la extrem: „Mi-am făcut băi de gândaci roșii” înainte de Asia Express
21:04 - Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)
20:44 - Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)
20:40 - Nicușor Dan nu crede într-un guvern minoritar condus de Bolojan. Cum vede președintele certurile din coaliție
20:19 - Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul pentru neplata drepturilor salariale restante ale magistraților: „Acum noi plătim rezultatul celor 10 ani” (VIDEO)
20:16 - Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară