Un accident rutier care s-a petrecut la , capitala Cehiei, a avut ca victime doi elevi de liceu din România. Aceștia se aflau într-o , când au fost loviți de un tramvai.

Elevi români victime ale unui accident rutier în Praga

Doi , de clasa a IX-a, de la un liceu din Petroșani, participanți la o excursie școlară, au devenit victime ale unui accident rutier. Ei au fost loviți de un tramvai, neatenți fiind, în timp ce fotografiau obiectivele turistice. Astfel, ceea ce trebuia să fie o experiență memorabilă, de neuitat, s-a transformat într-un eveniment dramatic.

Potrivit relatărilor, incidentul s-a petrecut într-un moment de neatenție a celor doi. Ei făceau fotografii într-o zonă turistică și nu au observat tramvaiul care se apropia din spate. În urma impactului, ambii elevi au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Din informațiile furnizate de autoritățile cehe, starea celor doi nu este gravă. Unul dintre elevi va fi externat, de altfel, în scurtă vreme. Cel de-al doilea a suferit o fisură la nivelul femurului și va mai rămâne internat o perioadă, pentru tratament. Situaia sa este mai complicată. medicii au ales să-i inducă o stare comatoasă pentru a-l putea opera. Părinții unuia dintre copii au ajuns deja în Praga pentru a fi alături de el.

„Și-au făcut o fotografie și un tramvai i-a lovit din spate. Unul are fisurat femurul. E în comă indusă de 24 de ore, ca să poată fi sedat. Probabil, mâine (marți 31 martie – n. red.) va fi scos din comă și va rămâne la spital. Nu e nimic grav, ci doar o comă indusă, ca tratamentul să își poată face efectul”, a declarat Alexandru Lăutaru, directorul Colegiului, citat de Cronica de Hunedoara.

Cazul a ajuns în atenția ISJ Hunedoara

Accidentul rutier de la Praga a fost raportat și Inspectoratului Școlar Județean, care a demarat o anchetă. Din primle informații, oficialii ISJ Hunedoara susțin că excursia a fost organizată cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

„Am fost informați de către domnul director și urmează să ne comunice și în scris. Din primele discuții, reiese că s-au luat toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare, în ceea ce privește modul de organizare al excursiei. Regretăm foarte mult ceea ce s-a întâmplat și vom urmări situația și vom monitoriza evoluția copilului. Vrem să ne asigurăm că toți sunt bine și așteptăm că vedem cum este din punct de vedere al sănătății și copilul rănit”, a spus Maria Ștefănie, inspector general școlar la , conform sursei citate.

Restul grupului de elevi va continua excursia, următoarea destinație fiind capitala Austriei, Viena, conform programului stabilit de comun acord cu părinții.