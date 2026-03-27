B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție

Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție

Adrian Teampău
27 mart. 2026, 08:55
Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
Sursa foto: B1 TV
Cuprins
  1. Accident grav în județul Dâmbovița
  2. Mai mulți elevi au fost răniți

Un accident grav s-a produs, în această dimineață, vineri, 27 martie, pe o șosea din localitatea Tărtășești, județul Dâmbovița. Un autocamion a intat în coliziune cu un microbuz școlar, provocând rănirea a trei copii

Accident grav în județul Dâmbovița

Autoritățile au activat Planul Roşu de Intervenţie, a informat ISU Dâmboviţa, după ce un accident grav, între un autocamion și un microbuz școlar s-a produs în această dimineață. Potrivit autorităților, impactul s-a produs pe raza localității Tărtăşeşti și a implicat mai multe persoane, dat fiind că microbuzul transporta elevi. Trei copii au fost răniți la cap, potrivit informațiilor de la fața locului.

„În această dimineaţă, în jurul orei 07:49 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Tărtăşeşti, în care au fost implicate un microbuz şi un autocamion. Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, au transmis reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

Odată activat planul de intervenție, la locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Pentru gestionarea situaţiei intervin 11 echipaje SMURD, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport persoane şi victime multiple, precum şi un punct medical avansat. Au fost trimise şi cinci ambulanţe din Serviciul de Ambulanţă Judeţean și un elicopter SMURD.

Paramedicii realizează la acest moment triajul victimelor, acordând primul ajutor la fața locului. Urmează să se stabilească care dintre pacienți necesită transport de urgență la spital. Se pare că patru elevi au fost răniți în impact.

Mai mulți elevi au fost răniți

Poliția rutieră a transis că acest accident grav s-a produs în jurul orei 8.00. Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la un impact violent între microbuzul în care se aflau copiii și un ansamblu de vehicule (TIR).

„Din primele date, pe raza localităţii Tărtăşeşti s-ar fi produs o coliziune între un microbuz şcolar şi un ansamblu de vehicule. În urma evenimentului, mai multe persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Traficul a fost oprit pe sensul de drum către municipiul Târgoviște. Polițiștii dirijează vehiculele pe alte trasee, astfel încât să facă loc accesul autospecialelor de intervenție. Lucrătorii Serviciului Rutier Dâmbovița au demarat măsurătorile specifice la fața locului și fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat și care au fost cauzele accidentului.

„Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Piteşti, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 09:00”,arată Centrul Infotrafic.

Tags:
