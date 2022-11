„Lipseşte bradul cu desăvârşire din peisaj.” Marea dezamăgire a Târgului de Crăciun organizat de Primăria Capitalei

s-a întors în faţa Parlamentului pentru prima dată după pandemie. Luminiţe, standuri cu bunătăţi de tot felul, mâncare tradiţională, dulciuri sau vin fiert, la târg sunt de toate.

Vedeta e o spectaculoasă roată panoramică, înaltă de peste 30 de metri

Bradul lipsește dar vedeta e o spectaculoasă roată panoramică, înaltă de peste 30 de metri, de unde se poate vedea întreg târgul de Crăciun, plus Palatul Parlamentului.

Pe de altă parte, în Sectorul 6 se fac pregătiri pentru târgul din parcul Drumul Taberei, care va fi deschis pe 25 noiembrie.

Chiar dacă n-a avut parte de cea mai bună vreme, târgul de Crăciun din Bucureşti nu a dus lipsă de vizitatori.

Printre ei, inclusiv primarul Capitalei, Nicuşor Dan. S-a oprit din tarabă în tarabă şi a gustat din preparatele tradiţionale.

Nicuşor Dan, primarul General al Capitalei a spus la : „Deşi nu se vede, sunt oarecum gurmand. Ne bucurăm că acest eveniment este gratuit pentru bucureşteni, îi invit pe bucureşteni să vină.

E o decizie firească pentru că nu trăim perioada cea mai fericită, pentru că măcar de sărbători să ne bucurăm.”

Bradul lipseşte cu desăvârşire

De altfel, îmbiaţi de colinde şi mirosul de vin fiert, bucureştenii au venit la târgul din Piaţa Constituţiei chiar din momentul în care a fost deschis.

Turiştii străini care veniseră să vadă Palatul Parlamentului s-au bucurat să vadă că primesc şi bonus.

Principala atracţie este roata panoramică înaltă de 36 de metri.

Are 24 de cabine şi o capacitate de peste 150 de locuri. Pentru a admira priveliştea, oamenii au făcut coadă la intrare. Un tur complet costă 25 de lei şi durează 5 minute. În plus, nimeni nu pleacă nemâncat de la târg.

Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei va fi deschis pe 25 noiembrie

Şi în Sectorul 6 se fac pregătiri pentru târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei care va fi deschis pe 25 noiembrie.

Vor fi peste 70 de vendori care vor opera in perimetrul targului, in zona de food, in zona de decoraţiuni de asemenea vor fi activitati de divertisment, incepand cu roată, carusel, patinoar.

Târgul Primăriei Generale a costat 4 milioane de lei, dar, adevăratul campion este târgul de Crăciun din Sectorul 6.

O companie particulară a investit cinci milioane de lei aproape. Bucureştiul are un concurent serios, însă. Târgul de Crăciun de la Sibiu a fost inclus în topul celor mai frumoase din Europa.

Ambasada României în Statele Unite a postat pe Facebook care sunt în oraşele de la noi şi i-a invitat pe americani în vizită.