Cristi Chivu a câștigat campionatul în Italia cu Inter. E primul antrenor român care reușește această performanță (FOTO)

Traian Avarvarei
04 mai 2026, 00:00
Cristi Chivu a câștigat campionatul în Italia cu Inter.

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a câștigat campionatul în Italia, cu trei etape înainte de final.

Cristi Chivu, campion cu Inter, după ce a învins Parma

Inter Milano a reușit să învingă cu 2-0 Parma, echipa pe care antrenorul român a salvat-o anul trecut de la retrogradare.

Inter a devenit astfel campioană cu trei etape înainte de final, în condițiile în care Napoli, echipa de pe al doilea loc, se află la 12 puncte distanță.

Au marcat: Thuram 45+1 și Mkhitaryan 80.

Cristi Chivu devine astfel primul antrenor român care a reușit să câștige un titlu de campion cu o echipă de fotbal din primele cinci ligi ale Europei, informează Digi24.

Totodată, el este abia al 2-lea tehnician din istoria lui Inter cu titlul câștigat atât ca jucător, cât și ca antrenor, primul fiind Armando Castellazzi. În plus, Chivu este al 5-lea străin din istoria lui Inter care conduce echipa spre titlu, după Helenio Herrera (3), Jose Mourinho (2), Tony Cargnelli (1) și Arpad Weisz (1), explică EuroSport.

Echipa antrenată de Chivu urmează să joace finala pentru Cupa Italiei cu Lazio Roma, pe 13 mai.

