Un accident în Câmpulung a avut loc în noaptea de 2 spre 3 mai pe strada Târgoviște din municipiu. Tragedia s-a soldat cu decesul unui tânăr și rănirea gravă a altuia.

Cine sunt victimele implicate în acest accident în Câmpulung

Echipajele medicale sosite la fața locului au găsit un bărbat de 33 de ani în afara autoturismului. Victima era din municipiul Câmpulung. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, scrie .

Decesul bărbatului a fost declarat la locul impactului. Un al doilea pasager al mașinii a fost găsit în interiorul vehiculului. Acesta este un tânăr de 22 de ani. El se afla poziționat între scaune în momentul în care a fost preluat de salvatori. Tânărul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Verificările ulterioare au arătat că ambii ocupanți dețineau permise de conducere valabile.

Cum s-a produs mai exact acest accidentul

Potrivit IPJ Argeș, autoturismul se deplasa din direcția Mioarele către Câmpulung. Într-o curbă la dreapta, șoferul a pierdut controlul direcției. Mașina a lovit mai întâi un cap de pod aflat pe partea stângă a sensului de mers. După acest prim impact, s-a răsucit.

Ulterior, acesta a intrat într-un stâlp din beton al rețelei electrice. Tânărul de 22 de ani a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Această valoare se află sub limita de 0,40 mg/l.

El le-a declarat polițiștilor că nu își amintește cine se afla la volan. Totuși, cercetările polițiștilor rutieri și criminaliști indică faptul că acesta a condus mașina. În cauză a fost deschis un dosar penal sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.