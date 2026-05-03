Ciucu: PNL ar deveni penibil dacă ar accepta iar o alianță cu PSD-iștii / PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el

Traian Avarvarei
03 mai 2026, 22:11
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ciucu: Cine face majoritate să dea jos un guvern, să vină cu alternativa
  2. Ciucu: PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că partidul său va cădea în penibil dacă se va alia iar cu PSD, după scandalul moțiunii de cenzură, și că în politică nu e nimic mai rău decât să devii penibil. Ciucu a mai spus că dacă moțiunea trece, atunci „majoritatea PSD-AUR trebuie să vină cu un guvern”.

Ciucu: Cine face majoritate să dea jos un guvern, să vină cu alternativa

„Cine face o majoritate să dea jos un guvern, în mod logic trebuie să vină cu alternativa. Deci majoritatea PSD-AUR trebuie să vină cu un guvern. Am spus, dacă veți dărâma acest guvern, e exclus să mai facem o coaliție cu voi. Ei voi fi nevoiți să facă majoritatea pentru că ei au detonat această bombă. (…)

Partidul meu, dacă va mai accepta vreo alianță cu PSD, ar deveni penibil. De două ori le-am spus și am fost foarte serios. Nu e nimic mai rău decât să fii penibil”, a declarat Ciprian Ciucu, la Antena 3.

Acesta a precizat apoi că sunt oameni în PNL care vor chiar și acum o alianță cu PSD, dar ei sunt o minoritate.

Liberalul a mai afirmat că pentru PNL mai rămân două opțiuni: ori moțiunea pică și rămâne acest guvern minoritar până în toamnă, când Opoziția are posibilitatea de a depune o nouă moțiune, ori PNL trece în Opoziție.

Ciucu: PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el

„PSD ne-a compromis prea mult. PSD, dacă vă uitați pe sondaje și în trenduri, chiar dacă nu credem în ele, dar se văd și în online și peste tot. PSD scade, în acest moment a ajuns sub PNL. Nu mai are ce să ne ofere PSD, nici nouă și nici românilor. Acest partid se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el. PNL și-a regăsit demnitatea și refuzăm să mai fim bătaia de joc a PSD”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a mai precizat că premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, are o cotă de încredere undeva la 30% în sondaje, pe când Sorin Grindeanu, liderul PSD, are una de circa 10%.

