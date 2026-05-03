Tragedie în Vrancea: Un copil de 4 ani a fost găsit mort într-o baltă, la circa o oră după ce mama sa îl dăduse dispărut

Traian Avarvarei
03 mai 2026, 23:08
Un copil în vârstă de 4 ani şi jumătate, din judeţul Vrancea, a fost găsit mort într-o baltă, la circa o oră de când mama lui îl dăduse dispărut.

Cum s-a produs tragedia

Tragedia a avut loc în comuna Suraia. Mama copilului alertase poliția, în jurul orei 15:25, că fiul ei a plecat dintr-o casă, unde era în vizită, într-o direcţie necunoscută și de atunci nu mai știe nimeni nimic de el.

Polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au pornit în căutarea băiatului. El a fost găsit după circa o oră într-o baltă neamenjată, situată la circa 1–1,5 kilometri de locul dispariţiei. El a fost scos rapid din apă și i s-au aplicat manevre de prim-ajutor. Însă echipajul medical ajuns ulterior la fața locului n-a mai putut decât să constate decesul.

Trupul neînsufleţit al copilului va fi supus unei necropsii. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările.

Amintim că, tot duminică, un copil de un an și patru luni din Craiova a murit după ce a căzut în piscina din curtea bunicilor materni.

