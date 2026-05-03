B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O nouă dronă găsită pe un câmp din Suceava. Un localnic a dat alarma

O nouă dronă găsită pe un câmp din Suceava. Un localnic a dat alarma

Flavia Codreanu
03 mai 2026, 14:13
O nouă dronă găsită pe un câmp din Suceava. Un localnic a dat alarma
sursă foto: IPJ Suceava
Cuprins
  1. Unde a fost găsită o nouă dronă în județul Suceava
  2. Ce alte incidente similare au avut loc înainte 
  3. Incidentul din 2 mai

O nouă dronă a fost descoperită pe teritoriul României, de această dată în județul Suceava, la aproximativ 20-25 km de granița cu Ucraina.

Unde a fost găsită o nouă dronă în județul Suceava

Aparatul de zbor a fost găsit duminică, la prânz, pe un câmp din localitatea Șerbăuți. Un localnic a observat obiectul și a sunat imediat la numărul de urgență 112.

Echipajele de Poliție s-au deplasat rapid la locul indicat pentru a identifica aparatul și pentru a verifica dacă este vorba despre o dronă militară. Primele informații arată că obiectul nu ar avea încărcătură explozivă. Reprezentanții MApN și SRI așteaptă date suplimentare de la polițiști pentru a decide dacă trebuie să meargă la fața locului să preia drona.

Ce alte incidente similare au avut loc înainte 

Descoperirea vine după ce sâmbăta trecută a fost alertă maximă în Galați. Mai multe fragmente dintr-o dronă rusească cu explozibil au căzut peste o gospodărie, iar armata a ridicat două aernoave de la sol.

Jandarmeria și Poliția au evacuat localnicii în regim de urgență, iar zona a fost securizată. Drona găsită în Galați a fost detonată controlat lângă lacul Brateș. Circulația pe drumul național DN 26 a fost oprită timp de 15 minute pentru siguranța cetățenilor în timpul procedurii.

Incidentul din 2 mai

De asemenea, în data de 2 mai au avut loc acțiuni similare, unde un grup de douăzeci de drone aeriene a fost detectat de radarele MApN.

Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Imediat după ce radarele au reperat aparatele de zbor care se îndreptau spre zona Ismail, autoritățile române au declanșat procedurile de urgență. Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești pentru a monitoriza situația din aer, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin mesaje RO-Alert despre pericolul iminent.

Tags:
Citește și...
Argeș: Un tânăr a murit în urma unui accident de mașină, iar supraviețuitorul spune că nu își amintește cine era la volan
Eveniment
Argeș: Un tânăr a murit în urma unui accident de mașină, iar supraviețuitorul spune că nu își amintește cine era la volan
(VIDEO) Momentul în care un șofer vitezoman a fost „vânat” din aer. Ce pedeapsă a primit după imaginile surprinse de elicopter
Eveniment
(VIDEO) Momentul în care un șofer vitezoman a fost „vânat” din aer. Ce pedeapsă a primit după imaginile surprinse de elicopter
Fiul lui Sile Cămătaru, bun de plată după ce și-a lovit copilul. Ce cadou i-a luat minorului după agresiune
Eveniment
Fiul lui Sile Cămătaru, bun de plată după ce și-a lovit copilul. Ce cadou i-a luat minorului după agresiune
Premieră în România: Pacient operat pe creier de un robot. „Mă simt un pic emoționată”
Eveniment
Premieră în România: Pacient operat pe creier de un robot. „Mă simt un pic emoționată”
71 de proiectile perforante şi 21 de proiectile explozive, găsite din întâmplare într-o comună din Iaşi. Cum au fost descoperite (FOTO)
Eveniment
71 de proiectile perforante şi 21 de proiectile explozive, găsite din întâmplare într-o comună din Iaşi. Cum au fost descoperite (FOTO)
Imagini revoltătoare din Parcul Vânători-Neamț. „Câți tâmpiți sunt în țara asta!” (VIDEO)
Eveniment
Imagini revoltătoare din Parcul Vânători-Neamț. „Câți tâmpiți sunt în țara asta!” (VIDEO)
Stare de alertă într-un județ pentru că în zeci de localități nu mai are cine să colecteze gunoiul
Eveniment
Stare de alertă într-un județ pentru că în zeci de localități nu mai are cine să colecteze gunoiul
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 3 – 9 mai: Leii pot vindeca ceva care le-a făcut foarte mult rău în ultimii 2-3 ani (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 3 – 9 mai: Leii pot vindeca ceva care le-a făcut foarte mult rău în ultimii 2-3 ani (VIDEO)
Târgu Mureș: Un pacient care plecase de bunăvoie dintr-un spital, în urmă cu o zi, a fost găsit mort. Mesajul polițiștilor
Eveniment
Târgu Mureș: Un pacient care plecase de bunăvoie dintr-un spital, în urmă cu o zi, a fost găsit mort. Mesajul polițiștilor
Avalanșă în Bucegi: Un locotenent-colonel al ISU Brașov a murit. Mesajul transmis de colegii lui
Eveniment
Avalanșă în Bucegi: Un locotenent-colonel al ISU Brașov a murit. Mesajul transmis de colegii lui
Ultima oră
14:41 - Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în drum spre Armenia. Mesajul publicat de șeful statului din avion
13:44 - Raluca Turcan: Am ajuns să avem o imagine publică de ‘breloc’ al PSD/Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată
13:18 - Argeș: Un tânăr a murit în urma unui accident de mașină, iar supraviețuitorul spune că nu își amintește cine era la volan
12:52 - „La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia”. Prețurile din Bulgaria au explodat.
12:27 - Marco Rubio va merge la Vatican pentru a calma spiritele. Vizita are loc după ce Donald Trump l-a numit pe Papă „groaznic”
11:51 - Restaurantele din Dubai sunt forțate să facă schimbări radicale. Ce trebuie să știe românii despre meniurile modificate
11:27 - (VIDEO) Momentul în care un șofer vitezoman a fost „vânat” din aer. Ce pedeapsă a primit după imaginile surprinse de elicopter
10:57 - Liderul senatorilor AUR acuză guvernul condus de Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
10:18 - Trump trimite acasă mult mai mulți soldați din Germania decât cei 5.000 anunțați
09:44 - Sfântul Irodion, prăznuit pe 3 mai. Povestea uluitoare a moaștelor care au fost ascunse de ochii lumii la Mănăstirea Lainici