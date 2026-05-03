O nouă dronă a fost descoperită pe teritoriul României, de această dată în județul Suceava, la aproximativ 20-25 km de granița cu Ucraina.

Unde a fost găsită o nouă dronă în județul Suceava

Aparatul de zbor a fost găsit duminică, la prânz, pe un câmp din localitatea Șerbăuți. Un localnic a observat obiectul și a sunat imediat la numărul de urgență 112.

s-au deplasat rapid la locul indicat pentru a identifica aparatul și pentru a verifica dacă este vorba despre o dronă militară. Primele informații arată că obiectul nu ar avea încărcătură explozivă. Reprezentanții MApN și SRI așteaptă date suplimentare de la polițiști pentru a decide dacă trebuie să meargă la fața locului să preia drona.

Ce alte incidente similare au avut loc înainte

Descoperirea vine după ce sâmbăta trecută a fost alertă maximă în Galați. Mai multe fragmente dintr-o dronă rusească cu explozibil au căzut peste o gospodărie, iar armata a ridicat două aernoave de la sol.

Jandarmeria și Poliția au evacuat localnicii în regim de urgență, iar zona a fost securizată. Drona găsită în Galați a fost detonată controlat lângă lacul Brateș. Circulația pe drumul național DN 26 a fost oprită timp de 15 minute pentru siguranța cetățenilor în timpul procedurii.

Incidentul din 2 mai

De asemenea, în data de 2 mai au avut loc acțiuni similare, unde un grup de douăzeci de drone aeriene a fost detectat de radarele MApN.

Federația Rusă a reluat asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Imediat după ce radarele au reperat aparatele de zbor care se îndreptau spre zona Ismail, autoritățile române au declanșat procedurile de urgență. Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești pentru a monitoriza situația din aer, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin mesaje RO-Alert despre pericolul iminent.