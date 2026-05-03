Un cutremur duminică dimineața s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, având o magnitudine de 3,1 pe scara Richter.

Unde s-a resimțit acest cutremur duminică dimineața

Seismul a avut loc la ora locală 12:14 și s-a înregistrat la o adâncime de 134,1 kilometri. Potrivit I , mișcarea tectonică s-a produs în apropierea mai multor orașe importante din regiune.

Printre localitățile aflate în proximitate se numără Buzău, situat la 50 de kilometri sud, și Ploiești, la 60 de kilometri nord-est. De asemenea, cutremurul a fost localizat la 62 de kilometri de Brașov și 71 de kilometri de Focșani.

Câte seisme au avut loc în mai înainte

Statisticile oficiale arată că acesta este al treilea produs în România de la începutul lunii mai. Până în prezent, forța acestora au variat între 2,4 și 3,1 grade.

Cel mai puternic eveniment de acest tip din anul curent rămâne cel din data de 26 februarie. La acea dată, un cutremur cu magnitudinea de 4,5 a fost înregistrat tot în județul Vrancea, fiind resimțit mult mai puternic de către populație.